“2026 en la Mira: La Alerta Industrial Tras el Caso Fate”

El cierre de la emblemática fábrica de neumáticos FATE ha encendido alarmas en el sector industrial argentino, afectando la confianza de los empresarios e indicando un futuro incierto para la economía nacional.

Un Golpe al Corazón del Sector Industrial

El reciente cierre de FATE no ha tomado por sorpresa a quienes operan dentro del círculo empresarial, pero sí ha influido profundamente en las emociones de muchos, especialmente en el ámbito industrial. Este cierre se suma a un panorama sombrío, donde más de 22.000 empresas han cerrado sus puertas desde la llegada de Javier Milei a la presidencia. La sensación de desolación se apodera de los empresarios, quienes ahora se enfrentan a la dura realidad de que la crisis apenas comienza.

Una Crisis que se Agudiza

Fuentes del sector empresarial comentan que la crisis atraviesa dos frentes: la recesión y el impacto de las importaciones. Un CEO destacado sostiene: “Las fábricas que no pueden competir con China enfrentan un cierre inminente. Las que han logrado mantenerse hasta ahora son las más resilientes.” Con una proyección sombría, se anticipa que el 2026 será aún más desafiante, con cierres de fábricas que se volverán la norma.

El Miedo al Conflicto Social

El temor por el descontento social se vuelve palpable entre los empresarios, quienes prevén que el 2027 podría traer una leve recuperación, pero a costa de un elevado desempleo. “Esto podría convertirse en un obstáculo significante para el programa económico y político de Milei”, advierte un líder industrial.

Un Paralelo con la Década Menemista

Las comparaciones con la década de 1990, cuando la industria nacional se vio gravemente afectada, emergen con fuerza. Mientras algunos empresarios comienzan a criticar abiertamente al gobierno actual, prevén una posible liquidación de activos, lo que podría llevar a una reestructuración del mercado laboral en un contexto de concentración de capital.

El Clamor de las PYMES

La Unión Industrial de Berazategui (UIB) ha hecho eco de esta inquietud, enviando una carta al presidente para describir la grave situación que atraviesan. Con un “colchón” de ahorros que se agota, advierten sobre la indefensión que sienten ante un mercado interno en caída y una carga tributaria abrumadora.

Un Informe Desgarrador

El último Monitor Mensual de Empresas revela que la caída de 21.938 compañías en solo dos años representa la peor crisis económica desde 2003. El informe destaca que todos los sectores están severamente afectados, con un impacto devastador en áreas como transporte y construcción.

Un Futuro Incierto

La situación es alarmante: 23 de las 24 provincias han experimentado descensos en la actividad empresarial. La destrucción de unidades productivas continúa a un ritmo preocupante, amplificando la sensación de que Argentina atraviesa una de sus etapas más críticas en términos económicos y laborales.