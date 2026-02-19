Reforma Laboral: El Gobierno Avanza y Diputados se Preparan para una Sesión Decisiva

El debate por la reforma laboral se intensifica en el Congreso argentino tras un dictamen favorable en comisión que permite su tratamiento en la Cámara de Diputados. Este miércoles, el conductor Pablo Caruso analizó las implicancias del proyecto y las repercusiones en los derechos de los trabajadores.

El dictamen aprobado en comisión marca el paso previo a la votación en el recinto, programada para este jueves por la tarde, aunque el horario aún podría modificarse. Si el proyecto es aprobado, volverá al Senado para una revisión final.

La Supresión del Artículo 44 y su Implicación Política

Uno de los puntos más polémicos ha sido la decisión de retirar el artículo 44, que abordaba licencias por enfermedad y el resguardo salarial en casos de incapacidad laboral. Caruso sugirió que la inclusión inicial de este artículo podría haber sido una estrategia para provocar rechazo social, favoreciendo así la aceptación del resto del proyecto tras su eliminación.

Según el analista, esta situación ha generado una discusión pública más amplia sobre la reforma, involucrando a sectores que normalmente no se suman a debates legislativos, lo que podría beneficiar al Gobierno en términos de apoyos.

Aspectos Controversiales de la Reforma

A pesar de la eliminación del artículo 44, quedan tres ejes fundamentales que comprometen gravemente el sistema laboral:

Fin de la Ultraactividad de los Convenios Colectivos

El primer eje implica que los convenios laborales no se renovarán automáticamente al vencer, a menos que se llegue a un nuevo acuerdo entre las partes. Esto puede generar desprotección para los trabajadores.

Redefinición del Derecho a Huelga

Se prevé que ciertas actividades sean catalogadas como servicios esenciales, limitando los derechos de huelga y obligando a mantener operaciones mínimas en estas áreas.

Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

Este fondo modifica el esquema habitual de indemnizaciones y, según se analiza, podría trasladar parte de su financiamiento al sistema laboral y previsional, lo que provocaría incertidumbre en los trabajadores ante despidos.

Contexto Político de la Discussión

El clima político que rodea la discusión es tenso, con críticas de dirigentes que previamente apoyaron el proyecto. La incertidumbre sobre el quorum necesario para la sesión también complica la situación, especialmente en un contexto marcado por un paro general que podría dificultar la llegada de los legisladores al Congreso.

Caruso subrayó que, más allá del desenlace legislativo, el tema ha logrado posicionarse en la opinión pública, fomentando debates sobre derechos laborales, la modernización del empleo y el impacto de los avances tecnológicos en el ámbito laboral.