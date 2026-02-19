USDT se desploma: 3 tendencias clave que transforman el panorama cripto

En un escenario donde los activos digitales ganan terreno a pasos agigantados, la capitalización total de las criptomonedas vinculadas al dólar ha alcanzado los 308.000 millones de dólares, marcando un cambio de tendencia.

La capitalización total de los dólares digitales se incrementó por segundo mes consecutivo, aunque apenas un 0,1% más que en diciembre. Sin embargo, este leve aumento señala un retorno del capital al ámbito digital. Tras meses de contracción, el dinero nuevamente fluye dentro del ecosistema cripto.

El Desempeño de las Stablecoins en el Mercado

A pesar de este crecimiento, la participación de las stablecoins cayó al 9,9%, lo que sugiere que el mercado cripto está en plena expansión con un apetito renovado por el riesgo. Un signo alarmante es que Tether (USDT), la stablecoin más utilizada por los argentinos, experimentó su primera caída en capitalización en casi dos años.

Con una reducción del 0,5%, su capitalización ahora se sitúa en 186.000 millones de dólares, y su participación de mercado se ha ajustado de 60,8% a 60,4%. Aunque sigue dominante en el trading, alcanzando el 75% del volumen en exchanges centralizados, la pérdida de terreno es notable.

Impacto del Dólar en el Mercado Cripto

Este movimiento responde a la caída del índice dólar (DXY) a 95,2, su nivel más bajo desde el 2022. Una menor fortaleza del dólar en el ámbito global reduce la demanda por su versión tokenizada.

Nuevos Jugadores en el Escenario

En medio de esta situación, USD1, la stablecoin emitida por World Liberty Financial y vinculada a la familia Trump, se ha destacado, creciendo un 48% en enero y alcanzando casi 5.000 millones de dólares en capitalización. Su volumen de operaciones en exchanges aumentó un impresionante 160% en el mismo periodo.

Tokenización de Activos Reales: Un Cambio de Paradigma

El verdadero motor del mercado en enero radicó en la tokenización de activos reales, con un total que alcanzó un máximo histórico de 24.600 millones de dólares. Este fenómeno no solo es un experimento dentro de las finanzas descentralizadas (DeFi), sino que se ha convertido en una infraestructura atractiva para grandes inversores.

Crecimiento de las Letras del Tesoro Tokenizadas

Las letras del Tesoro tokenizadas lideran este segmento con 9.500 millones de dólares, mostrando un incremento mensual del 12%. Ondo, BUIDL y USYC se posicionan como los principales actores, este último en rápido crecimiento tras ser habilitado por Binance como colateral institucional.

Commodities Tokenizados en Aumento

La tokenización de commodities también ha crecido, alcanzando 5.210 millones de dólares, gracias en parte a la subida del oro, que supera los 5.000 dólares por primera vez. Tether ha anunciado que destinará de un 10% a un 15% de su portafolio de inversión a oro físico, aumentando así el volumen mensual a 1.790 millones de dólares.

El Futuro del Mercado Cripto en Argentina

La creciente complejidad del mercado se refleja en los derivados sobre activos reales, que vieron un aumento del 218% en enero, alcanzando un registro histórico de 69.200 millones de dólares. Los tres claros mensajes que envía enero son:

La expansión del ecosistema no depende exclusivamente de Bitcoin.

Se intensifica la competencia en el ámbito de las stablecoins.

La tokenización ha dejado de ser una promesa, convirtiéndose en una tendencia estructural.

Perspectivas para el Ecosistema Cripto

Carolina Gama, Country Manager de Bitget Argentina, explica que las stablecoins han sido fundamentales como puente y refugio en este ecosistema. Sin embargo, actualmente, el crecimiento no se limita a más dólares digitales; se concentra en la tokenización de activos reales.

Para Gama, las stablecoins seguirán siendo importantes, especialmente para pagos y movilidad de capital. Sin embargo, visualiza un cambio estructural significativo hacia la tokenización, con la idea de que activos tradicionales operen en plataformas digitales.

El Potencial de la Tokenización en el Mercado Global

Iñaki Apezteguia, cofundador de Crossing Capital, indica que existe un desbalance significativo entre la base monetaria fiduciaria y los activos reales a nivel global. La base monetaria presenta alrededor de 150 billones de dólares, mientras que la riqueza en activos reales supera los 600 billones de dólares.

A medida que el mercado de stablecoins y activos reales se desarrolla, Apezteguia destaca que, en Argentina, el avance en la tokenización es evidente, donde la Comisión Nacional de Valores ha establecido el primer marco regulatorio integral para estos activos. Esto puede cambiar drásticamente la operativa del mercado, haciéndola más eficiente y accesible.