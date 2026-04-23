Banco Central ajusta billeteras: ¿Cómo afecta a los usuarios?

La industria fintech atraviesa un momento turbulento, con alertas sobre la reciente acción del Banco Central que podría afectar gravemente a los proveedores de servicios de pago.

Aciertos y Errores en las Regulaciones Financieras

Las fintechs enfrentan grandes retos. Según información de fuentes cercanas, el Banco Central implementa medidas desfavorables que perjudican su operación. Un ejecutivo expresó que la situación es crítica al señalar: «No sé si no tienen voluntad o la capacidad necesaria para supervisar tantas empresas».

A pesar de no existir una instrucción formal, el contexto parece sugerir un enfoque restrictivo hacia este sector que, a pesar de todo, continúa creciendo. De acuerdo con el último informe sobre Pagos Minoristas del BCRA, las billeteras digitales manejan:

Datos Financieros Clave

$8 billones entre fondos disponibles e inversiones en fondos comunes (6,3% del total de depósitos del sistema), lo cual muestra un leve descenso respecto al $5 billones registrado el año anterior (7,3%). Esto representa un crecimiento interanual del 60%, superando con creces la inflación.

Nuevas Normativas y su Impacto

Un cambio significativo en la regulación ha sido la introducción del sistema de cobro por transferencia, el cual, según se adelantó, busca reducir los índices de morosidad en el sector. Sin embargo, el promedio de 17% en morosidad no ha mejorado, a pesar de otras estimaciones que lo colocan 10 puntos más alto.

Las Implicancias del Nuevo Sistema

Este nuevo método presenta aspectos complicados para el cobro, ya que incluye:

El cliente simula un préstamo a través de una billetera o home banking.

Es dirigido a una pantalla para realizar el logueo a su banco o fintech.

Recibe alertas mensuales sobre su cuota, con un límite de tres notificaciones.

Si no paga, deberá acordar otro método, sin posibilidad de cobro retroactivo.

Se aplica una comisión del 0,6% sobre la cuenta de débito.

Esta situación plantea una crítica por parte del sector, que argumenta que las nuevas reglas benefician principalmente a los bancos tradicionales al monopolizar el mercado.

Un Panorama Empresarial en Riesgo

Las fintechs han propuesto alternativas como un «débito inteligente» que reduciría la fricción en el proceso de cobro, opción que el BCRA no ha considerado. Un experto menciona que las regulaciones actuales han «desmantelado el modelo de negocio» de las fintechs, al limitar su capacidad de competencia frente a los bancos. Algunas de las problemáticas incluyen:

Asimilación de tarjetas prepago a débito, disminuyendo las comisiones.

Restricciones en cuentas sueldo dentro de billeteras, dificultando la oferta de créditos.

Proyectos como el CVU en moneda extranjera quedando estancados.

Limitaciones en el intercambio de activos digitales.

Con el aumento de los requerimientos de cumplimiento y tecnológicos, el camino para las pequeñas fintechs parece cada vez más complicado. «Es probable que solo las más robustas prosperen», concluye un directivo de la industria.

La Larga Espera de Nuevas Propuestas

A pesar de las dificultades, existe una propuesta para la segmentación de las fintech, que intentaría organizar a las empresas en diferentes categorías según su capacidad y recursos. Sin embargo, las expectativas sobre su implementación son bajas, y muchos consideran que el BCRA continuará limitando el número de fintechs presentes en el mercado.