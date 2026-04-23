Inside Peter Thiel’s Fortune: Inversiones, Participaciones y el Impacto de Palantir

Este jueves, Peter Thiel, reconocido en el ámbito financiero y cofundador de PayPal, se reunirá con el presidente Javier Milei para analizar nuevas oportunidades de inversión tecnológica en Argentina. Se espera que este encuentro marque un hito en el impulso del sector digital en el país.

Thiel, uno de los magnates más influyentes de Silicon Valley, cuenta con un patrimonio superior a los 9.000 millones de dólares, consolidado gracias a su papel en PayPal y su participación en Palantir Technologies, entre otros.

Un Patrimonio Impresionante Creado desde la Innovación

La riqueza de Thiel tuvo un gran impulso tras la salida a bolsa de Palantir en 2020. Esta empresa, especializada en software para agencias gubernamentales, representó una parte significativa de su fortuna.

El Impacto de PayPal en su Éxito Inicial

Thiel comenzó su ascenso financiero vendiendo PayPal a eBay en 2002, ganando cerca de 55 millones de dólares por su participación. Este capital le permitió adentrarse en el mundo del venture capital.

En 2004, reinvirtió en Facebook, adquiriendo el 10% de la red social por 500.000 dólares. Tras su salto a la bolsa en 2012, logró un retorno que superó los 1.000 millones de dólares.

Diversificación de Inversiones

Por medio de su fondo Founders Fund, Thiel diversificó sus inversiones en empresas innovadoras como SpaceX, Airbnb y Stripe. Estas decisiones estratégicas contribuyeron a incrementar el valor de su cartera de activos.

Criptoactivos y Bienes Raíces

Además, Thiel ha incursionado en el mundo de los criptomonedas, invirtiendo en Bitcoin y Ethereum a través de Thiel Capital. Desde 2017, estos activos se han convertido en una parte importante de su portafolio, a pesar de las fluctuaciones del mercado.

En el ámbito de bienes raíces, posee propiedades valoradas en más de 200 millones de dólares en ciudades como Los Ángeles, San Francisco y Hawái, aunque este segmento representa una pequeña proporción de su fortuna total.