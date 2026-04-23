Volatilidad Global: Oportunidades Locales que Captan la Atención de Inversores

La turbulencia en los mercados globales impacta fuertemente sobre la economía local. A pesar de las caídas en los activos internacionales, la situación en Argentina presenta particularidades que merecen atención.

El mercado financiero se enfrenta a días agitados por la inestabilidad global, reflejada en reducciones generalizadas en los principales activos. En este panorama, Emilse Córdoba destaca que “todo rojo en el mercado, con el exterior incluso más crítico que lo que sucede localmente”, evidenciando un contraste entre el comportamiento argentino y el internacional.

La Volatilidad y el Cambio en las Estrategias Inversoras

La especialista subrayó un cambio notable en la dinámica de inversión en Estados Unidos, donde las carteras tienden a rotar cada cuatro días, una cifra alarmante comparada con los seis meses de antaño. Este fenómeno refleja una creciente incertidumbre en el ámbito financiero mundial.

A pesar de este contexto, Córdoba comentó que Argentina se encuentra en una especie de “microclima”: “afortunadamente, estamos desacoplados de la ola de inestabilidad”, gracias a los avances en su matriz económica, especialmente mediante el aumento de exportaciones energéticas.

Desafíos Latentes en el Terreno Local

No obstante, el entorno interno no está libre de obstáculos. El riesgo país continúa siendo un factor de preocupación, y aunque no se manifiesta de manera contundente en otros activos como las acciones, persiste como un elemento limitante. Además, la acelerada inflación añade un grado de desconfianza a las decisiones de los inversores.

Decisiones de Inversión y Nuevas Oportunidades

Córdoba también abordó el posible cambio en la conducta de los inversores ante la reciente reducción de tasas. “Si los inversores están dispuestos a asumir más riesgos, se anticipa un repunte en las acciones”, comentó, sugiriendo una posible shift hacia activos con mayores retornos potenciales.

Por otro lado, destacó los últimos cambios regulatorios en instrumentos como Lecaps y Boncaps, que buscan optimizar la operativa en el mercado. “Se prevé una mayor transparencia y agilidad, beneficiosas para las liquidaciones anticipadas”, afirmó sobre el nuevo marco normativo.

Evaluando el Uso del Apalancamiento

Sobre el uso del apalancamiento en el contexto actual, aunque consideró que puede ser un recurso ventajoso, Córdoba fue cauta: “es fundamental saber qué activo se va a adquirir”, enfatizando la importancia de tomar decisiones prudentes y bien fundamentadas.