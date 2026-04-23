Córdoba: Detienen a un adolescente de 13 años por planear un ataque escolar y su conexión con una red violenta

Alerta en Córdoba: Joven planeaba ataque escolar y fue detenido

Un caso alarmante se ha desatado en Córdoba, donde un adolescente fue detenido luego de que se detectara un chat en redes sociales en el que planeaba un ataque contra un colegio, dejando en evidencia serias preocupaciones sobre la salud mental de los jóvenes.

Descubren amenazas en redes sociales La Brigada de Investigaciones Antiterrorismo de la Policía de Córdoba encontró conversaciones inquietantes en un teléfono en Río Cuarto. En dichas charlas, un menor expresaba intenciones de atentar contra una escuela y luego suicidarse, lo que encendió las alarmas entre las autoridades judiciales.

Allanamiento y hallazgos preocupantes Como resultado de la investigación, se realizó un allanamiento en la vivienda del adolescente en la ciudad de Córdoba. El operativo descubrió un cúmulo de elementos sospechosos, incluyendo un teléfono celular, un cuchillo y un cortaplumas. Sin embargo, el hallazgo más inquietante fue un cuaderno que contenía instrucciones para fabricar bombas.

Conexiones peligrosas Los chats revelaron también que el joven mantenía contacto con la True Crime Community (TCC), un grupo en línea que promueve actividades criminales y tiroteos escolares. La fiscal del fuero Penal Juvenil, Norma Scaglia, explicó que el contenido de los mensajes fue suficiente para alertar a las autoridades sobre la gravedad de la situación.

Intervención judicial y atención psiquiátrica El menor fue puesto a resguardo y está internado en una clínica psiquiátrica, donde recibe tratamiento y seguimiento especializado. La fiscal Scaglia hizo hincapié en la preocupación por el silencio del joven respecto a sus sentimientos y pensamientos, lo cual podría haber llevado a expresarlos de manera peligrosa y desconocida para su familia y entorno escolar.

Medidas preventivas del Gobierno provincial En respuesta a este tipo de amenazas, el Ministerio de Seguridad de Córdoba ha implementado un nuevo protocolo para la recuperación de costos generados por intervenciones policiales relacionadas con amenazas de tiroteo en escuelas. Este protocolo exige que los padres o responsables de los menores involucrados asuman los gastos, resaltando la seriedad de estos incidentes, que desestabilizan la comunidad educativa.