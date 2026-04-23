Crisis en Medio Oriente: EUA e Irán en un punto muerto mientras secretario naval deja su cargo de inmediato

Apenas un día después de que Donald Trump anunciara la suspensión indefinida de los ataques estadounidenses, Irán ha tomado el control de dos barcos en el estratégico estrecho de Ormuz. La noticia surge en medio de un clima de incertidumbre respecto al futuro de las negociaciones de paz.

Incautación de Barcos en Ormuz

Irán ha capturado dos embarcaciones, acusándolas de violaciones marítimas y llevándolas a sus costas. Esta es la primera vez que el país realiza una incautación desde el inicio del conflicto a finales de febrero.

La Respuesta de Estados Unidos

White House Press Secretary Karoline Leavitt aseguró que Trump se siente «satisfecho» con el estado del bloqueo naval de EE. UU., argumentando que Irán está en una «posición muy débil». Sin embargo, no se ha establecido un plazo para que Irán presente una propuesta de paz.

Tensión en el Terreno

La situación se complica con la muerte de Amal Khalil, una periodista libanesa, durante un ataque aéreo israelí en el sur del Líbano. Su fallecimiento lleva a cinco el número de muertes en un día particularmente violento, lo que reaviva las tensiones entre Israel y Hezbolá.

Aumento en los Precios del Petróleo

Con Irán negándose a reabrir el estrecho de Ormuz bajo el bloqueo estadounidense, los precios del petróleo aumentaron hasta un 4%, reavivando preocupaciones sobre el impacto económico de estas tensiones geopolíticas.

Reacciones Internacionales

El presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha advertido que el conflicto está debilitando a Europa y ha hecho un llamado a abordar la situación con un enfoque centrado en la paz, enfatizando que las consecuencias del conflicto pueden ser mucho más graves si no se actúa rápidamente.