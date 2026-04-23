Paletta opina sobre el penal reclamado por River

El árbitro del VAR, Héctor Paletta, se pronunció tras las críticas recibidas por su actuación en el reciente Superclásico entre Boca y River, donde el "Xeneize" se llevó la victoria. En medio de la controversia, Paletta defendió su decisión y desmintió acusaciones sobre su afinidad con Boca.

La controversia no tardó en hacerse escuchar luego de la jugada decisiva del Superclásico, en la que River solicitó un penal por un supuesto contacto de Lautaro Blanco con Lucas Martínez Quarta. En este contexto, Paletta, árbitro encargado del VAR, rompió el silencio y se posicionó en defensa de su actuación, asegurando no ser hincha de Boca y denunciando recibir amenazas.

La jugada polémica del Superclásico

En su declaración, Paletta profundizó sobre la jugada en cuestión, donde el equipo arbitral de campo consideró que hubo contacto entre jugadores, pero falló al juzgar que este no tenía la fuerza suficiente para merecer un penal. «Desde la cabina del VAR, revisé las imágenes y no encontré evidencias claras de un error», explicó.

Análisis del contacto y sus implicancias

Paletta enfatizó que aunque se notaba un contacto, este fue mínimo y se vio acompañado de una exageración en la reacción de Martínez Quarta. «Al sentir el contacto, se lanza al suelo, lo cual ofuscó la percepción de la jugada. La decisión del árbitro fue respaldada por la poca evidencia que tuvimos», indicó.

Desmitiendo rumores sobre su afición

Además, Paletta abordó las declaraciones de su hermano Gabriel, exfutbolista de Boca, quien aseguró que toda su familia era hincha del club. «No soy fanático de ningún equipo. Mi familia tiene diversas afinidades futbolísticas», comentó, aclarando que los intereses deportivos son variados entre sus hermanos.

Amenazas y acusaciones falsas

En un giro preocupante, Paletta reveló que ha recibido amenazas luego de sus declaraciones recientes. «Filtraron mi número de teléfono y he recibido llamados intimidatorios», lamentó. También se pronunció contra las acusaciones de haber recibido pagos en criptomonedas, calificateando esa información como «totalmente falsa» y pidiendo pruebas que respalden esas afirmaciones.