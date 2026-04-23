El Cripto Negocio de $70.000 Millones que Supera a Bitcoin y Ethereum

Transformación de DeFi: Del universo cripto a las finanzas tradicionales

A medida que las finanzas descentralizadas evolucionan, un nuevo horizonte se abre para los activos más allá del ecosistema cripto. Un análisis reciente destaca cómo DeFi está integrando activos tradicionales, revolucionando el sector financiero.

DeFi: Una nueva era para la financiación

El panorama de las finanzas descentralizadas ha cambiado drásticamente. Un estudio de Crypto Research revela que, para marzo de 2026, los activos cripto ya no serán los líderes en volumen on-chain. En su lugar, commodities, índices, fondos cotizados (ETF) y acciones tokenizadas empezarán a dominar el mercado.

Este fenómeno no se debe solo al volumen —que ha crecido notablemente, alcanzando casi 70.000 millones de dólares entre octubre de 2025 y marzo de 2026—, sino también a la velocidad de esta transformación. La mayor parte de este crecimiento proviene de commodities, relegando a las criptomonedas a un papel secundario.

Este giro desafía la narrativa tradicional de la comunidad cripto, que había visto en DeFi un ámbito exclusivo para activos digitales. La nueva tendencia demuestra que el sector está evolucionando hacia una infraestructura financiera más sólida.

Activos del mundo real en ascenso

Detrás de este cambio, encontramos diversas razones. Primero, la operatividad genera beneficios: acceder a commodities y acciones en un entorno on-chain presenta ventajas como velocidad y disponibilidad continua, superando las limitaciones del sistema financiero tradicional.

El contexto también juega un papel crucial. Los inversores buscan cada vez más protegerse contra la inflación y diversificar sus portafolios. Aquí, los activos tokenizados ofrecen una solución eficiente sin abandonar el ecosistema digital.

Además, la creciente implementación de activos del mundo real en DeFi no es solo una promesa, sino una realidad que está captando un volumen real y significativo.

Los commodities lideran el camino

La preponderancia de los commodities en este nuevo paradigma se explica por su relevancia inmediata en un mercado global marcado por tensiones geopolíticas y crisis energéticas. La demanda por la exposición a petróleo y metales demuestra que los inversores están apelando a la infraestructura cripto para expresar sus visiones macroeconómicas.

Según Mariquena Otermin, CMO de Bitwage, la evidencia es contundente: «La tokenización de activos ha evolucionado de una mera narrativa a un mercado valorado en decenas de miles de millones de dólares». Este cambio representa un compromiso más profundo con la tecnología blockchain, que supera al sistema financiero tradicional.

Bitcoin: Redefiniendo su rol en el ecosistema

A medida que DeFi se integra más con activos tradicionales, es esencial examinar el futuro de Bitcoin. Aunque el aumento de commodities y acciones tokenizadas puede parecer que le resta protagonismo al BTC, muchos expertos creen que, en realidad, puede beneficiarse de este entorno.

Otermin menciona que «Bitcoin, lejos de perder relevancia, podría fortalecerse como siempre viene siendo el activo de liquidación final de este sistema financiero expandido». Este nuevo contexto podría consolidar a Bitcoin no como el único medio hacia el mundo digital, sino como un activo clave que respalda la solvencia de la nueva arquitectura financiera.

Denise Cinelli, COO de Notbank, refuerza la idea de que esta transformación es estructural, y que DeFi ha dejado de ser un paralelo exclusivo de cripto, convirtiéndose en la infraestructura que puede manejar cualquier tipo de activo: oro, acciones y más.

En definitiva, el futuro de Bitcoin y DeFi se entrelaza cada vez más, creando un ecosistema más robusto y diverso que podría cambiar para siempre la manera en que interactuamos con las finanzas globales.