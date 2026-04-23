Bullrich Defiende Proyecto de Legalización: ‘El Arma Registrada es Trazable’

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defiende con pasión la iniciativa del gobierno para regularizar la tenencia de armas en Argentina, destacando su papel en la seguridad nacional.

Patricia Bullrich, líder del bloque oficialista en el Senado, se pronunció firmemente a favor del proyecto de regularización de armas de fuego. Este plan, impulsado por el presidente Javier Milei, tiene como objetivo convertirse en ley en la primera semana de mayo.

Durante su intervención en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior, Bullrich argumentó: «Más armas registradas significan más control y seguridad».

Detalles del Proyecto de Ley

Esta propuesta, que ya cuenta con media sanción de Diputados desde octubre de 2024, combina la regularización de armas no registradas con la prolongación del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas y Municiones hasta el 31 de diciembre de 2027. Los ciudadanos que posean armamento no registrado tendrán un lapso de 360 días para regularizarlo ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), con la opción de gestionar el trámite de forma virtual.

Control Estatal y Burocracia

Bullrich hizo hincapié en que la iniciativa representa una herramienta de control estatal y no una forma de flexibilización. “El Estado necesita claridad y transparencia en el manejo de armas para aumentar la seguridad de la sociedad”, sostuvo. Además, acusó a la burocracia de ser un obstáculo que aleja a los ciudadanos de cumplir con la ley.

El Debate sobre la Trazabilidad

Un tema crucial durante el debate fue la trazabilidad. El proyecto contempla una exención de sanciones penales para aquellos que se presenten a regularizar su situación, siempre que no tengan antecedentes judiciales. «Un arma registrada es un arma trazable», enfatizó Bullrich.

Testimonios y Propuestas Complementarias

Juan Pablo Allan, director del Registro Nacional de Armas (ReNAR), informó que el nuevo sistema de notificaciones digitales para la renovación de credenciales podría ahorrar al gobierno unos $1.000 millones. También, mencionó la inclusión de la «Cédula Azul» en la plataforma Mi Argentina, facilitando la cesión y venta de armas registradas.

Apoyo Provincial y Herramientas de Prevención

Bullrich instó a las provincias a sumarse a este esquema federal de coordinación, criticando particularmente a Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa por su falta de compromiso. A la luz de recientes amenazas de tiroteos en escuelas, argumentó que el sistema ofrecerá herramientas de prevención y protección para las familias.

Proyección y Urgencia Legislativa

La senadora afirmó que esta medida debe ser un proceso continuo, sugiriendo que sería preferible extender los plazos de regularización para asegurar su efectividad. El apoyo al dictamen provino de diversas fuerzas políticas, incluyendo La Libertad Avanza, el radicalismo y el PRO, entre otros.

El gobierno busca la aprobación rápida de este proyecto, ya que un retraso significaría reiniciar el proceso legislativo, lo que complicaría la puesta en marcha de esta importante iniciativa.