Microshifting: La Nueva Era de la Productividad Laboral

La creciente popularidad del microshifting está revolucionando la forma de trabajar en Argentina. Este nuevo enfoque invita a los empleados a equilibrar su tiempo entre tareas laborales y personales, prometiendo aumentar la productividad en un contexto de trabajo remoto.

El microshifting se presenta como una alternativa innovadora al tradicional esquema de jornada continua. Según Ayelén Kalenok, esta tendencia se basa en fragmentar el tiempo de trabajo en bloques, permitiendo alternar entre responsabilidades laborales y momentos de vida personal. De este modo, se abandona la noción de jornadas extensas de trabajo ininterrumpido.

La Evolución en la Dinámica Laboral

Kalenok explica que “trabajar por bloques de tiempo” está ganando aceptación entre los empleados, con un sorprendente 65% de los encuestados expresando que se sienten más cómodos y productivos con esta modalidad. Esta nueva lógica responde a cómo las personas luchan por mantener altos niveles de concentración durante periodos prolongados frente a la pantalla.

Impulsado por los Empleados

El microshifting no es una estrategia impuesta desde arriba, sino una demanda que surge de los mismos trabajadores. “Se observa un cambio cultural en la relación con el trabajo”, afirma Kalenok, destacando la creciente necesidad de integrar tareas personales en la jornada laboral. La posibilidad de realizar actividades cotidianas, como llevar a los niños a la escuela o hacer compras, es un gran atractivo de este enfoque.

No obstante, es importante señalar que no todas las profesiones pueden adaptarse a esta flexibilidad. Existen roles que requieren presencia constante, lo que puede dificultar la implementación del microshifting en ciertos sectores.

Revisando la Productividad

Un aspecto fundamental del microshifting es la revaluación de cómo se mide la productividad. Tradicionalmente, se ha asociado al tiempo trabajado, pero esta lógica está empezando a ser puesta en tela de juicio. Kalenok menciona que “hay una crisis en medir la productividad únicamente en horas”, especialmente en profesiones donde el resultado final es más relevante que el tiempo invertido.

Esta reconsideración también resalta una paradoja: aquellos que trabajan de manera más eficiente a menudo se ven sobrecargados con más tareas. Esto evidencia la necesidad de replantear los sistemas de evaluación actuales.

Además, Kalenok aclara que el microshifting no es una modalidad contractual formal, sino que refleja una cultura organizacional. Su integración variará según el tipo de empresa y su disposición a adoptar métodos más flexibles.