Resultados de la Quiniela del Miércoles 22 de abril: Nacional y Provincial

La Quiniela: Todos los Resultados del 22 de Abril en Argentina
¿Listo para descubrir los resultados de la Quiniela? Aquí encontrarás los números ganadores y todo lo que necesitas saber sobre este popular juego de azar.
La quiniela es el juego de azar más arraigado en Argentina, plenamente organizado por las loterías provinciales. A diferencia de otros juegos, en la quiniela no hay un pozo acumulativo; los premios se establecen en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados de la Quiniela Ciudad (Nacional) del 22 de Abril
La Previa: A la cabeza: 2295 – Otros números: …
La Primera: A la cabeza: 5708 – Otros números: …
Matutina: A la cabeza: 0672 – Otros números: …
Vespertina: A la cabeza: 9435 – Otros números: …
Nocturna: A la cabeza: 4732 – Otros números: …
Resultados de la Quiniela Provincia del 22 de Abril
La Previa: A la cabeza: 9043 – Otros números: …
La Primera: A la cabeza: 7585 – Otros números: …
Matutina: A la cabeza: 2252 – Otros números: …
Vespertina: A la cabeza: 9857 – Otros números: …
Nocturna: A la cabeza: 8349 – Otros números: …
Resultados de la Quiniela por Provincia
Córdoba
Resultados: La Previa: 9307 | La Primera: 6703 | Matutina: 2666 | Vespertina: 9303 | Nocturna: 5495
Santa Fe
Resultados: La Previa: 9661 | La Primera: 1260 | Matutina: 9656 | Vespertina: 7204 | Nocturna: —-
Entre Ríos
Resultados: La Previa: 0788 | La Primera: 7491 | Matutina: 2721 | Vespertina: 8880 | Nocturna: 8103
¿Cómo Jugar a la Quiniela?
El juego de la Quiniela permite realizar apuestas a una variedad de números con una, dos, tres o cuatro cifras. Los jugadores pueden elegir entre varios sorteos que se llevan a cabo a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos tienen lugar de lunes a sábados en cinco turnos:
La Previa: 10:15 hs. | La Primera: 12:00 hs. | Matutina: 15:00 hs. | Vespertina: 18:00 hs. | Nocturna: 21:00 hs.