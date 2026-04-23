Resultados de la Quiniela del Miércoles 22 de abril: Nacional y Provincial

¿Listo para descubrir los resultados de la Quiniela? Aquí encontrarás los números ganadores y todo lo que necesitas saber sobre este popular juego de azar.

La quiniela es el juego de azar más arraigado en Argentina, plenamente organizado por las loterías provinciales. A diferencia de otros juegos, en la quiniela no hay un pozo acumulativo; los premios se establecen en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados de la Quiniela Ciudad (Nacional) del 22 de Abril

La Previa: A la cabeza: 2295 – Otros números: …

La Primera: A la cabeza: 5708 – Otros números: …

Matutina: A la cabeza: 0672 – Otros números: …

Vespertina: A la cabeza: 9435 – Otros números: …

Nocturna: A la cabeza: 4732 – Otros números: …

Resultados de la Quiniela Provincia del 22 de Abril

La Previa: A la cabeza: 9043 – Otros números: …

La Primera: A la cabeza: 7585 – Otros números: …

Matutina: A la cabeza: 2252 – Otros números: …

Vespertina: A la cabeza: 9857 – Otros números: …

Nocturna: A la cabeza: 8349 – Otros números: …

Resultados de la Quiniela por Provincia

Córdoba

Resultados: La Previa: 9307 | La Primera: 6703 | Matutina: 2666 | Vespertina: 9303 | Nocturna: 5495

Santa Fe

Resultados: La Previa: 9661 | La Primera: 1260 | Matutina: 9656 | Vespertina: 7204 | Nocturna: —-

Entre Ríos

Resultados: La Previa: 0788 | La Primera: 7491 | Matutina: 2721 | Vespertina: 8880 | Nocturna: 8103

¿Cómo Jugar a la Quiniela?

El juego de la Quiniela permite realizar apuestas a una variedad de números con una, dos, tres o cuatro cifras. Los jugadores pueden elegir entre varios sorteos que se llevan a cabo a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos tienen lugar de lunes a sábados en cinco turnos:

La Previa: 10:15 hs. | La Primera: 12:00 hs. | Matutina: 15:00 hs. | Vespertina: 18:00 hs. | Nocturna: 21:00 hs.