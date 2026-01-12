Banco Central permitirá compras a través de Home Banking

El ecosistema cripto argentino se encuentra a las puertas de una transformación radical que podría reconfigurar el sistema financiero del país. ¿Estamos listos para dar la bienvenida a una adopción masiva de criptomonedas?

Un Anuncio Esperado que Cambiará las Reglas del Juego

El Banco Central de Argentina se encuentra en el proceso de habilitar a las entidades bancarias para ofrecer servicios de compra, venta y custodia de criptomonedas directamente desde sus plataformas de homebanking. Esta medida podría marcar un precedente en la utilización de activos digitales en el país.

Interés Ciudadano y Generación Z al Acecho

Un estudio de la consultora Taquion revela que cerca del 30% de los encuestados están dispuestos a invertir en criptomonedas si los bancos les brindan esa opción. Este interés se eleva al 68% entre la Generación Z, que abarca a jóvenes de 18 a 29 años.

El Vínculo Crucial entre Bancos y Criptomonedas

Diego Kupfemberg, director de Banca & Fintech de Taquion, asegura que la integración de los bancos en el sector cripto propiciará un aumento sin precedentes en la adopción de estas tecnologías. Aunque actualmente el 40% de los argentinos muestran curiosidad por los activos virtuales, solo el 17% los utiliza efectivamente, en parte por preocupaciones sobre estafas y seguridad.

El Papel de los Bancos en la Confianza del Consumidor

A medida que avanza el ecosistema fintech, muchas personas siguen confiando más en las instituciones tradicionales. La regulación y los avances tecnológicos son cruciales para establecer un ambiente seguro en el que los usuarios se sientan cómodos al operar con criptomonedas.

Cripto en los bancos: las claves del plan del BCRA

Detalles del Plan del Banco Central

El plan del Banco Central incluye eliminar las restricciones actuales y permitir que las entidades bancarias se registren como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Aunque la Comisión Nacional de Valores (CNV) no regula directamente las criptomonedas, sí supervisa a las entidades que brindan servicios relacionados, asegurando el cumplimiento de normativas de prevención de lavado de dinero.

Apertura Inminente para el Mercado Cripto

Se anticipa que en las próximas semanas se puedan definir los términos de esta medida, lo que podría permitir a los bancos retomar la posibilidad de ofrecer operaciones cripto, algo que fue desactivado en 2022. Muchas entidades ya se encuentran preparadas para iniciar estas operaciones en cuanto obtengan el visto bueno del BCRA.

Por qué la Adopción Cripto es Viable a Través de los Bancos

A pesar de que los argentinos típicamente tienen múltiples cuentas bancarias, los salarios y pensiones se depositan únicamente a través de entidades bancarias. Esto brinda un potencial enorme para la adopción de criptomonedas, especialmente si se integran en las aplicaciones de los bancos.

Facilidad de Uso: Clave para la Adopción

Expertos como Francisco Chaves del Valle enfatizan la importancia de que los usuarios puedan acceder a activos digitales desde sus cuentas bancarias. Esto podría reducir las barreras de entrada para quienes aún son escépticos hacia las criptomonedas.

Una Nueva Era de Confianza y Oportunidades

La confianza es esencial en este nuevo entorno. Kupfemberg refuerza que disminuir la incertidumbre mediante la regulación y la simplicidad de los productos será decisivo para fomentar la adopción. Si los bancos logran abrir el acceso a criptomonedas, podríamos estar ante un salto de adopción histórico en Argentina, alineando las necesidades de ahorro e inversión con las expectativas de los usuarios.