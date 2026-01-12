Reavivan la Controversia: La Foto de Santiago Caputo y Ritondo Tensa la Relación con Karina y los Menem

A medida que se desarrollan las reformas en el Congreso, la tensión interna en el Gobierno argentino se intensifica. La reciente aparición de Santiago Caputo junto a figuras clave como Cristián Ritondo ha revivido las especulaciones sobre su influencia en el Ejecutivo, en un año crítico hacia las elecciones de 2027.

La Polémica Imagen de Pinamar

La inesperada reunión en Pinamar entre Santiago Caputo y el diputado Cristián Ritondo ha sacudido el ambiente político. Observadores cercanos a Karina Milei expresan su deseo de que el Presidente Javier Milei limite el poder de Caputo. Sin embargo, esto parece poco probable en el corto plazo, dada la consolidación de Caputo en el Ejecutivo.

Descontento en el PRO Bonaerense

Las tensiones en el PRO bonaerense están al alza, especialmente tras rumores de un acuerdo con el peronismo por cargos en la Legislatura. Este pacto ha generado descontento entre las filas de Karina Milei, sintiendo una pérdida de poder en la Auditoría General de la Nación. Los primos, Martín Lule Menem y Sebastián Pareja, son figuras importantes en este intrincado entramado político que refleja una lucha por el control en la provincia.

El Aumento de la Influencia de Caputo

Ritondo, aliado de Caputo, soñaba con liderar la Cámara de Diputados o tener un puesto crucial en el ministerio del Interior, pero los recientes cambios en el gabinete han debilitado su posición. La secretaria general de la Presidencia ha logrado salir airosa en las reconfiguraciones y ha impulsado a Diego Santilli en su nueva responsabilidad de acercarse a los gobernadores.

Tensiones en el Ministerio de Defensa

El nombramiento de Nicolás Promanzio en el Ministerio de Defensa ha generado suspicacias. Conocido por sus conexiones con el streaming Carajo y su comunicación con el general Carlos Presti, su llegada aún no ha sido formalizada, dejando entrever más conflictos internos en la estructura del Gobierno argentino.

La Lucha Interna de La Libertad Avanza

El camino hacia la unidad en La Libertad Avanza (LLA) parece estar plagado de obstáculos. La fricción entre las diferentes facciones del movimiento, especialmente entre el grupo a favor de Pareja y otros sectores, refuerza la división y desconfianza entre los miembros. A pesar de un congreso provincial programado para marzo, el futuro de LLA sigue en el aire.

Perspectivas hacia 2027

A medida que se acercan las elecciones de 2027, el enfrentamiento por el poder interno parece intensificarse. Sin embargo, el deseo de reestructuración y optimización parece dificultado por divisiones altisonantes y acuerdos cuestionables, que amenazan con desestabilizar aún más al Gobierno.