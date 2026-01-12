Mauricio Macri y Juliana Awada anuncian su separación tras 15 años de matrimonio

La emblemática pareja que había dejado una huella en la vida política y social del país ha decidido separarse tras 15 años juntos. La noticia ha tomado por sorpresa a muchos, levantando cuestionamientos sobre el desarme de una de las relaciones más mediáticas del último tiempo.

Una Separación Silenciosa: Los Motivos Detrás del Adiós

En las últimas horas, fuentes cercanas a la expareja han revelado que la decisión de separarse se habría tomado antes de las festividades de fin de año. Aunque mantuvieron el tema en reserva, la pareja optó por pasar las fiestas juntos, priorizando el bienestar familiar.

Aparentemente, la ruptura se originó tras un periodo de reflexión que comenzó a mediados de 2024. Durante esos meses, ambos se centraron en gestionar la situación de manera discreta, evitando cualquier exposición pública que pudiera añadir presión al proceso.

Señales de Distanciamiento Ante la Opinión Pública

Varios factores comenzaron a sugerir un distanciamiento en su relación. La falta de apariciones conjuntas en redes sociales y los distintos viajes realizados por separado alimentaron las especulaciones sobre su situación personal. Sin embargo, allegados destacaron que ambos han buscado manejar la separación con respeto, especialmente en lo que respecta a su hija.

Recuerdos de una Historia Compartida

Mauricio Macri y Juliana Awada se conocieron en un contexto familiar complicado; ambos habían estado casados anteriormente. Su unión, sellada el 16 de noviembre de 2010 en una ceremonia en Costa Salguero, fue seguida de una fiesta en la estancia La Carlota, donde el amor entre ellos resonó entre los asistentes.

En octubre de 2011, llegó al mundo Antonia, la única hija en común de la pareja. Durante más de una década, vivieron momentos de gran exposición, especialmente durante la presidencia de Macri entre 2015 y 2019. Awada destacó como primera dama, su participación en la agenda cultural y social fue significativa.

El Futuro Después de la Separación

Las versiones apuntan a que la decisión de poner fin a su relación fue consensuada, buscando proteger el vínculo familiar y garantizar un entorno adecuado para su hija. En los días siguientes, se espera que Macri viaje a Europa, mientras que Awada continuaría disfrutando de vacaciones en Punta del Este junto a su familia. Hasta el momento, ninguno ha realizado declaración oficial respecto a su situación.

El desenlace de esta relación no solo marca el cierre de una etapa personal para ambos, sino también el final de una de las parejas más icónicas de la política argentina moderna, caracterizada por su habilidad para entrelazar lo público y lo privado sin perder su imagen cuidadosamente construida.