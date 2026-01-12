Campaña pide a Starmer que defienda los derechos legales de los niños con necesidades educativas especiales

Campaña Nacional Defiende los Derechos de Niños con Necesidades Especiales

Actores y políticos se unen para proteger la legislación crucial para los niños con necesidades educativas especiales, mientras se acerca una reforma del gobierno.

Keir Starmer enfrenta un llamado urgente para no debilitar los derechos legales de los menores con necesidades educativas especiales. Esta iniciativa está respaldada por la actriz Sally Phillips y un grupo bipartidista de parlamentarios de diferentes partidos políticos, quienes alertan sobre un posible retroceso en la protección de estos derechos en el próximo informe sobre educación del gobierno británico.

Una Alianza por los Derechos de los Niños

El movimiento ‘Salvemos los Derechos de Nuestros Niños’ manifiesta su preocupación por las intenciones del primer ministro, argumentando que existen planes para «recortar nuestros derechos legales» en la inminente reforma de la provisión educativa para niños con necesidades especiales (SEND) que se presentará en un próximo documento estatal.

Apoyo Bipartidista para la Causa

Entre los parlamentarios que apoyan la petición se encuentran Daisy Cooper, líder adjunta de los Lib Dem, Neil Duncan-Jordan del Labour Party, y el conservador Greg Stafford. Juntos se reunirán en Downing Street para entregar una carta que recoge más de 130,000 firmas a favor de mantener los derechos legales actuales para los niños SEND.

El Informe Publicado Próximamente

El nuevo informe se espera con ansias, aunque los activistas manifiestan su temor a que la intención del gobierno sea reducir costos mediante restricciones en los criterios que permiten a los niños acceder a apoyo adicional.

Voces que Resuenan

Madeleine Cassidy, directora ejecutiva de Ipsea, enfatiza que los niños y jóvenes con SEND requieren un sistema efectivo respaldado por derechos legales sólidos. “Debilitar este marco legal quitaría a las familias sus garantías, dejando a muchos padres sin recursos y amenazando el progreso logrado hacia una educación inclusiva”, advirtió.

Un video lanzado por el movimiento muestra a Phillips y otros padres, cuidadores y menores con necesidades especiales discutiendo la crisis actual en el sistema educativo y acusando al gobierno de «eliminar» los planes de educación, salud y cuidado (EHCP), que son acuerdos legales fundamentales entre familias y autoridades locales.

Las Consecuencias de una Reforma Imprudente

El video destaca que «sin derechos legales, no hay garantía de que niños como nosotros puedan acceder a la educación», culminando con un llamado directo a Starmer: «Por favor, le suplicamos, salven nuestros derechos».

La Importancia de los EHCPs

Aunque recientes informes sugieren que los EHCPs se mantendrán, aún hay inquietudes sobre un posible estrechamiento de su alcance y la eliminación del derecho de las familias a apelar en tribunales.

El Departamento de Educación está presionando para que más niños SEND, incluyendo aquellos con autismo o TDAH, asistan a escuelas comunes, así como para invertir 3,000 millones de libras en la creación de más lugares en instituciones educativas estatales.

Un Enfoque en la Solución

Se ha propuesto que las escuelas asuman un papel más relevante en la determinación de los niveles de apoyo, comunicándose directamente con los padres, lo que representa un cambio significativo en la dinámica actual.

Con déficits acumulados en el gasto para necesidades especiales proyectados en alcanzar 14 mil millones de libras para 2028, el gobierno se enfrenta una presión creciente. El número de EHCPs ya supera 639,000, lo que intensifica la crisis en las finanzas regionales.

Un Diálogo Necesario

El departamento busca opiniones de padres y escuelas a través de reuniones virtuales y regionales, asegurando que «la mayor conversación nacional sobre SEND en una generación» esté moldeando cambios necesarios para proteger lo que las familias valoran y mejorar los aspectos que no están funcionado.