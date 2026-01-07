Banco chino salva deudas de Milei: ¿Dependencia financiera en vez de cambio?

El ministro de Economía, Luis Caputo, ha dado un giro inesperado en la esfera financiera al asegurar la totalidad de los vencimientos de deuda del viernes a través de un REPO por 3.000 millones de dólares, destacando la inusual participación de un banco chino en la operación.

La reciente operación de financiamiento no solo ha sorprendido por su magnitud, sino también por la presencia del Bank of China, un dato que resuena en el contexto de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, donde se ha declarado una política de distanciamiento hacia el gigante asiático. En un momento en que los mercados están más atentos a los riesgos, la influencia de China en este acuerdo se vuelve fundamental.

Detalles del Acuerdo Financiero

La participación del Bank of China se materializó tras la concesión de una línea de crédito por 20.000 millones de dólares por parte de la Casa Blanca. Este respaldo fue clave para que el banco asiático aportara 100 millones de dólares en un entorno liderado por la banca occidental, que sumó inversiones sustanciales de entidades como Santander, BBVA y Deutsche Bank, entre otros.

Un Escenario Complejo para Argentina

La operación, aunque vista con buenos ojos por algunos analistas, plantea preocupaciones sobre la salud del plan económico del país. Santiago López Alfaro, de Delphos Investment, señala que otros países suelen optar por emitir bonos a más largo plazo en lugar de recurrir a financiamientos inmediatos, lo que traduce una falta de opciones para Argentina. Esto también evidencia un historial crediticio problemático que pesa sobre el país.

La Visión de los Expertos

El economista Fernando Morra reflexiona sobre la delicada situación del país, indicando que el acceso a financiación alternativa muestra que el esquema cambiario actual no es sostenible sin reservas suficientes. Esto pinta un panorama complicado para el corto y mediano plazo.

Afrontando el Futuro: 2026 en la Mira

De cara al 2026, Argentina deberá enfrentar compromisos por 20.000 millones de dólares, lo que representa alrededor del 3,6% del PIB. La obtención de financiamiento será crucial para afrontar esta obligación. El Fondo Monetario Internacional ha enfatizado la importancia de mantener la relación con China para evitar un impacto negativo en las reservas del Banco Central.

El Rol de la Infraestructura y el Riesgo de Default

A medida que se desarrollan proyectos de infraestructura en Santa Cruz, el FMI también ha señalado la existencia de «atrasos externos» en los pagos a los bancos chinos. El incumplimiento de los términos contractuales podría desencadenar un incumplimiento cruzado, lo que afectaría otras líneas de crédito internacionales.

Con un stock de financiamiento chino que supera los 10.600 millones de dólares en proyectos críticos, especialmente en represas y rehabilitación de infraestructura, China se erige como un aliado clave para la estabilidad financiera de Argentina en los años venideros.