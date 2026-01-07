El Estilo del Chileno al Mando de The Balls

Benjamín Vicuña Debuta en el Nuevo Formato "The Balls": Risas y Desafíos en la Tarde de El Trece

El 5 de enero, El Trece sorprendió a su audiencia con un renovado enfoque en su franja horaria de la tarde, que incluyó el estreno de "La cocina rebelde" de Jimena Monteverde y la llegada del carismático Benjamín Vicuña al mando de "The Balls".

El canal busca revitalizar su audiencia en un horario complicado, y con estas dos propuestas, apunta a captar la atención del público. Vicuña, un rostro familiar de la ficción, desafía sus habilidades en un formato que combina preguntas, acción física y una producción dinámica.

La Dinámica de «The Balls»

El formato, originario de los Países Bajos, enfrenta a dos equipos de cinco participantes en emocionantes rondas. El objetivo es mantener el equilibrio sobre plataformas elevadas mientras esquivan enormes pelotas que intentan empujarlos al agua. Cada respuesta correcta les permite acumular dinero y la oportunidad de continuar en el juego al día siguiente.

Un Comienzo con Altibajos

En su debut, «The Balls» logró un rating promedio de 3 puntos, una cifra que refleja la situación actual de la televisión abierta. Sin embargo, en su segunda emisión, el número cayó a 2,6, mientras que «La cocina rebelde» mantuvo su audiencia estable con 3,1 puntos.

El Desempeño de Vicuña

Pese a los números, la actuación de Vicuña no pasó desapercibida. El actor se mostró entusiasta y cómodo en su nuevo rol, imprimiendo una energía constante que lo mantiene en el centro de la escena. Su enfoque permite que los participantes brillen sin perderse en el juego.

Un Conductor en Evolución

Vicuña logra imprimir su sello personal en un formato que exige rapidez y precisión. Su capacidad para manejar el ritmo del programa y mantener la tensión entre las preguntas es notable, aunque en ocasiones su insistencia en el humor puede resultar evidente.

Interactuando con los Competidores

En «The Balls», Vicuña actúa como un director que establece el clima del juego. Con bromas y desafíos sutiles, intenta generar tensión y una pizca de controversia, manteniendo el espíritu divertido del programa. Su habilidad para cambiar de tono, entre lo irónico y lo teatral, establece un ambiente atractivo para los televidentes.

Un Galán en Escena

El toque de galantería de Vicuña se hace presente a lo largo del programa. Su comportamiento caballeroso y elogios hacia las participantes refuerzan su imagen clásica de galán, aportando un matiz interesante a la dinámica del programa.

Un Viaje por la Conducción