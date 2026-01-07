CGT advierte: Obras sociales podrían perder USD 700 millones anuales, riesgo de quiebra del sistema

La CGT se mueve rápidamente mientras se acerca el debate sobre la reforma laboral en el Senado, buscando modificar aspectos que considera perjudiciales para los trabajadores y su acceso a la salud.

Negociaciones en el Verano: Un Enfoque en la Salud

Con la reforma laboral a la vista, la CGT intensifica sus diálogos informales con el gobierno de Javier Milei, enfocándose en los cambios que consideran inaceptables. Su principal preocupación radica en cómo esta reforma afectará el financiamiento de las obras sociales, pilares fundamentales del sistema de salud de los trabajadores.

Reducción de Aportes Patronales: Consecuencias Inmediatas

Uno de los elementos más controvertidos de la reforma es la reducción de las contribuciones empresariales al sistema de salud, que pasará del 6% al 5%. Esto representa una pérdida de ingresos anual de aproximadamente 700 millones de dólares, lo que equivale al 0,1% del PIB.

Un Informe Alarmante de la CGT

Según un informe elaborado por la CGT, este recorte financiero no solo impacta negativamente en la estabilidad de las obras sociales, sino que también puede llevar a una disminución de las prestaciones y una deterioración general del sistema de salud. El documento, titulado «Falsa modernización laboral», destaca que la reducción en financiamiento es un objetivo político que busca debilitar la capacidad de los sindicatos.

El Riesgo de la Crisis en el Sistema de Salud

El informe subraya que las reformas, de ser implementadas, podrían profundizar la crisis ya existente en el sistema de salud, avisando que «sin cambios, se podría arribar a la quiebra». La eliminación de cláusulas que protegen los derechos de los trabajadores también se presenta como una amenaza significativa.

Campaña en Redes Sociales: La Voz de la CGT

En respuesta a estos desafíos, la CGT ha lanzado una campaña en redes sociales, advirtiendo sobre las repercusiones de la reforma. Los mensajes enfatizan que «menos recursos no generan beneficios reales: generan más dificultades, menos prestaciones y un retroceso en derechos básicos».

La Relevancia de las Obras Sociales para los Trabajadores

Las obras sociales sindicales son un pilar crucial del sistema de salud argentino, atendiendo a alrededor de 6,5 millones de trabajadores y sus familias. Estas funcionan a través de un aporte del 3% del salario del empleado y un 6% del empleador, cuya reducción podría tener efectos adversos en la atención sanitaria.