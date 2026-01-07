Consulta Rápida: Verifica Tus Aportes en Línea en ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pone a disposición de los argentinos una herramienta digital accesible para verificar sus aportes jubilatorios de manera rápida y sencilla.

La importancia de consultar tus aportes

El sistema, conocido como Aportes en Línea, permite a los trabajadores asegurarse de que sus contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) estén correctamente registradas. Este portal oficial promueve la transparencia y el control, ofreciendo la posibilidad de verificar si los empleadores han declarado y pago los aportes correspondientes.

Pasos para Acceder a tus Aportes Jubilatorios en ARCA

La consulta puede llevarse a cabo de dos maneras:

Consulta Rápida sin Clave Fiscal

Esta opción no requiere de una clave fiscal y permite a los usuarios verificar si están declarados y si se han abonado los aportes en los últimos 12 meses. Es una alternativa ideal para aquellos que buscan una revisión rápida sin complicaciones adicionales.

Consulta Completa con Clave Fiscal

Para quienes deseen un acceso más profundo a su información, el sistema ofrece la opción de consulta completa. Esta modalidad permite visualizar:

Remuneraciones

Aportes declarados y depositados

Obra social asignada

Archivo histórico de aportes

Además, el portal permite notificar inconsistencias en los datos. Si un trabajador encuentra que no está registrado, que sus aportes son incompletos o que hay discrepancias en los períodos, puede iniciar un reclamo directamente desde la plataforma.

Los trabajadores argentinos pueden ingresar al portal de ARCA para comprobar sus aportes jubilatorios.

Este mecanismo no solo protege los derechos de los contribuyentes, sino que también asegura que los años trabajados se reflejen de manera adecuada en el sistema previsional.

Accede al portal de ARCA en arca.gob.ar, donde encontrarás instrucciones y guías de uso, además de asistencia institucional y un centro de ayuda para resolver tus dudas frecuentes.