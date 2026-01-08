Roban sable corvo de 1898 en campo histórico de Mendoza

El pasado 3 de enero, un valioso sable corvo de acero, fabricado en 1898, fue robado del Campo Histórico El Plumerillo, ubicado en Mendoza. Este hecho ha alarmado a las autoridades y a los amantes de la historia argentina, que ven en la reliquia un símbolo de su rica herencia cultural.

Detalles del Robo y Estado de la Investigación

La pieza, que nunca ha sido utilizada en combate pero que posee un gran valor simbólico, fue reportada como desaparecida tras el descubrimiento por parte de un empleado del museo. Las autoridades locales han denunciado el hecho ante la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos Agravados, de la Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle Nº2. Desde entonces, la Fiscalía ha tomado las riendas de la investigación con la esperanza de recuperar el sable.

El Valor del Sable Corvo

Conocido por su hoja de filo en un solo lado y su empuñadura negra, el sable fue donado al museo por el Museo Patrio de Mar del Plata y se utilizaba en ceremonias importantes, representando al cuerpo de Granaderos a Caballo. A pesar de ser parte de las colecciones municipales, su significado trasciende fronteras, como lo destacó Roberto Tripolone, asesor patrimonialista de la comuna, en declaraciones a Radio Nihuil. «Este sable tiene un valor patrimonial significativo que no se puede valorar en términos monetarios», afirmó.

Las Circunstancias del Robo

El robo ocurrió en la madrugada, y aunque no se conocen las exactas circunstancias, se cree que los delincuentes lograron acceder al área a pesar de las medidas de seguridad. Junto al sable, también fue robada una réplica de fusil de madera, aunque esta última carece de valor histórico.

Investigaciones en Curso

Las autoridades han comenzado a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Guardia Urbana Municipal, pero hasta el momento no se han encontrado pistas concluyentes. Un intento previo con perros de búsqueda no dio resultados y, lamentablemente, no se han hallado huellas en la escena del crimen.

Preocupaciones sobre el Destino de la Piezas Sustraída

El mercado negro de antigüedades y armas suscita preocupación sobre el destino del sable. La comunidad patrimonial de Mendoza está expectante y teme que esta valiosa reliquia desaparezca en el comercio ilegal.

Revisiones de Seguridad en El Plumerillo

La seguridad en el Campo Histórico ha sido puesta a prueba tras el incidente. Si bien hay una comisaría y una fiscalía cercanas, la extensión del área complica el control efectivo. Tripolone señaló que, aunque el lugar cuenta con personal de seguridad y alarmas, la velocidad de respuesta a emergencias no siempre es la ideal.