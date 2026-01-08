Estudio revela que quienes dejan las inyecciones para perder peso recuperan los kilos en menos de dos años

Los últimos hallazgos de un estudio de la Universidad de Oxford revelan que quienes abandonan los inyectables para perder peso recuperan todos los kilos perdidos en menos de dos años, mucho más rápidamente que aquellos que siguen otros planes de pérdida de peso.

Investigadores analizaron 37 estudios sobre medicamentos para la pérdida de peso, conocido como agonistas de GLP-1, que inicialmente fueron desarrollados para tratar la diabetes y funcionan imitando una hormona que ayuda a la saciedad.

Resultados Impactantes del Estudio

El estudio, publicado en la revista BMJ, incluyó a 9,341 participantes y mostró que quienes tomaron estos medicamentos perdieron un promedio de 8.3 kg durante el tratamiento, pero en el primer año recuperaron 4.8 kg. La tasa de aumento de peso tras la suspensión del tratamiento fue de 0.4 kg por mes, llevando a los participantes de vuelta a su peso original en 1.7 años.

¿Por qué se Regain el Peso Tan Rápido?

El doctor Sam West, de la Nuffield Department of Primary Care Health Sciences, explicó que este aumento de peso no es un reflejo del medicamento en sí, sino de la naturaleza crónica de la obesidad. «Estos medicamentos son transformadores en el tratamiento de la obesidad, pero su eficacia a largo plazo depende de un enfoque integral para el manejo del peso», afirmó.

Impacto en la Salud General

Además de la pérdida de peso, se encontró que la detención del tratamiento afectaba negativamente otros indicadores de salud cardio-metabólica, como la presión arterial y el colesterol. Estos también volvían a niveles previos en alrededor de 1.4 años tras la suspensión.

Reflexiones de Expertos

La investigación subraya que, aunque estos medicamentos son herramientas efectivas para controlar el peso y reducir riesgos asociados con la diabetes tipo 2, no son soluciones rápidas. Dr. Faye Riley de Diabetes UK advirtió que es crucial que dichos tratamientos sean complementados con apoyo personalizado y cambios en el estilo de vida.

Katharine Jenner, directora ejecutiva de la Alianza de Salud de la Obesidad, afirmó que la dificultad para mantener la pérdida de peso después del tratamiento es un desafío sistémico derivado de un entorno alimentario que prioriza opciones poco saludables. «Necesitamos crear un entorno que apoye elecciones más saludables», agregó.

Compromiso de Salud Pública

Desde el NHS, se enfatizó que aunque los nuevos tratamientos son un avance en la lucha contra la obesidad, no son una solución mágica. Es esencial combinarlos con apoyo conductual y consejos sobre alimentación saludable y actividad física para mantener resultados a largo plazo.

El NHS también continúa ampliando sus programas de manejo de peso, asegurando que un número creciente de personas tenga acceso a estas herramientas cruciales en su camino hacia una vida más saludable.