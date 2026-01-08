Concordia: ¡Únete a la Maratón de Reyes!

La Maratón Internacional de Reyes regresa a Concordia en su 47ª edición, y promete ser un evento inolvidable que fusionará deporte y comunidad. Con la participación de miles de corredores, la ciudad se vestirá de fiesta para celebrar el atletismo.

La Maratón Internacional de Reyes 2026 tomará las calles de Concordia nuevamente, continuando con su legado deportivo y cultural. Desde sus humildes comienzos en una plaza, esta competencia se ha convertido en una de las más emblemáticas del país, manteniendo su esencia de participación popular y apoyo comunitario en cada metro del recorrido.

Una Fiesta del Atletismo en Verano

Cada enero, Concordia se transforma en el epicentro del atletismo, con familias, vecinos y turistas congregándose para animar a los corredores. Esta conexión única crea un ambiente festivo que trasciende generaciones, convirtiendo la carrera en un verdadero evento comunitario.

Detalles de la Competencia

La Maratón de Reyes ha evolucionado hacia un evento de alta exigencia, atrayendo no solo a atletas de élite, sino también a equipos de running, gimnasios y clubes de distintos rincones del país y del extranjero. A pesar de su crecimiento, el espíritu original de camaradería y celebración se mantiene intacto.

La jornada central será el sábado, con calentamiento desde las 19:30 horas. La carrera de 10 kilómetros comenzará a las 20:00 horas, seguida de la de 5 kilómetros a las 20:20 horas. La entrega de premios está programada para las 21:40 horas, cerrando una noche mágica que celebra el deporte y la comunidad.

Recorrido Deslumbrante

El circuito de 5,5 kilómetros dará inicio en la intersección de San Luis y San Lorenzo, recorriendo lugares emblemáticos como Avenida San Lorenzo, Plaza 25 de Mayo y finalizando en el Corsódromo. Por su parte, los 10 kilómetros comenzarán en San Lorenzo y Sarmiento, atravesando rutas igualmente icónicas antes de llegar al mismo punto de cierre.

Premios y Categorías Inclusivas

La Maratón ofrece premios especiales para equipos, reconociendo el esfuerzo de los grupos más numerosos. Con incentivos económicos que van desde $1.000.000 para el primer grupo, hasta $200.000 para el quinto, se fomenta el trabajo en equipo.

Las categorías de competencia incluyen clasificaciones por edad y específicas para no videntes y corredores en sillas de ruedas, reafirmando así su compromiso con la inclusión en el deporte.

¡Mini Reyes para los Más Pequeños!

Para finalizar el fin de semana deportivo, el domingo se llevará a cabo Mini Reyes, una propuesta diseñada para niños y adolescentes que fomenta el acercamiento a la actividad física y promueve valores de participación y vida saludable.

De este modo, la Maratón de Reyes no solo celebra la competencia y la tradición, sino que también invierte en el futuro, sembrando el amor por el deporte desde la infancia y fortaleciendo los lazos comunitarios. Este evento emblemático reafirma su lugar en el calendario deportivo argentino, invitando a todos a salir a correr y a alentar con pasión cada enero.