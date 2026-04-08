Banco de Alimentos Buenos Aires: 11,500 niños reciben desayunos nutritivos en 2025

Más de 11.500 niños han accedido a desayunos nutritivos a través del Programa Desayunos Saludables, una iniciativa que enfrentó la alarmante inseguridad alimentaria que afecta a millones en el país.

Una respuesta a la crisis alimentaria

En un contexto crítico, donde 4 de cada 10 niños en Argentina enfrenta inseguridad alimentaria, el Banco de Alimentos Buenos Aires ha logrado distribuir 1.734.850 desayunos completos en tan solo ocho meses. Estos desayunos, que incluyen lácteos, frutas y cereales, fueron entregados en 100 organizaciones comunitarias.

Un esfuerzo significativo en cifras

Con un total de 655.000 kilos de alimentos entregados a través de 304 entregas quincenales, la iniciativa no solo mejora la nutrición, sino que también contribuye a la salud y al desarrollo de los más jóvenes.

Testimonios de impacto social

Fernando Uranga, director del Banco de Alimentos Buenos Aires, afirma: “Este programa no solo brinda alimento, sino que también genera conciencia sobre la nutrición en un momento de emergencia alimentaria”. Además, destaca que la iniciativa ha permitido mejorar los hábitos alimenticios y la calidad nutricional de los pequeños beneficiarios.

Educación alimentaria: una herramienta clave

La Lic. Ivana González, coordinadora de Programas de Nutrición, resalta la importancia de los talleres de educación alimentaria realizados con educadores y cocineros. “Estos talleres ayudan a instaurar hábitos saludables en los niños, asegurando un impacto duradero”, añade.

El Programa Desayunos Saludables: dos ejes fundamentales

La implementación del programa se basa en dos pilares:

Entrega de alimentos: Asegurando desayunos completos durante ocho meses.

Asegurando desayunos completos durante ocho meses. Educación alimentaria: 50 talleres brindados a más de 198 adultos que promueven hábitos nutricionales saludables.

Aumento en la calidad nutricional

El programa ha transformado los desayunos ofrecidos en las organizaciones, incrementando el acceso a lácteos, frutas y cereales. Antes, el desayuno típico consistía en mate cocido y pan; hoy, incluye leche, yogur, y fruta fresca.

Resultados que hablan por sí mismos

Los datos muestran que el 91,2% de las organizaciones ahora ofrecen lácteos completos y el 100% incorpora fruta diariamente. Además, el aporte nutricional ha mejorado notablemente, cubriendo entre el 24% y el 35% de las recomendaciones diarias de nutrientes esenciales.

Impacto en el bienestar infantil

Los efectos del programa van más allá de la nutrición, beneficiando a los niños con mayor energía, mejor estado de ánimo y menor ausentismo escolar. Karina Raimondo, parte de la Red de Organizaciones Comunitarias, afirma que muchos niños están accediendo a fruta por primera vez gracias al programa.

Una transformación en la calidad de vida

La experiencia del programa ha demostrado ser un verdadero pilar transformador, mejorando no solo la alimentación, sino también los hábitos y aprendizajes que trascienden las aulas y llegan hasta los hogares de los beneficiarios.