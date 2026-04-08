Monotributo Abril 2026: Cuotas, Nuevas Escalas y Consecuencias de la Deuda

A partir de abril de 2026, el sistema de Monotributo en Argentina ha sufrido importantes modificaciones. Con ajustes en los topes de facturación y cuotas, esta reforma afecta a casi dos millones de contribuyentes, alineándose con la inflación del segundo semestre de 2025.

La actualización, que alcanza un incremento del 14,28% según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, busca mantener la equidad en los ingresos en relación al aumento de precios.

Topes de Facturación Por Categoría

El régimen de Monotributo cuenta con 11 categorías, desde la A hasta la K, que determinan la facturación anual permitida. La categoría A tiene un límite de $10.277.988,13, mientras que la categoría K llega hasta $108.357.084,05.

Cuotas Mensuales Actualizadas

Las cuotas mensuales han sido ajustadas dependiendo de si se trata de la prestación de servicios o la venta de bienes. Para la categoría A, la cuota inicial es de $42.386,74. A medida que se avanza en la clasificación, los montos aumentan considerablemente.

Por ejemplo, un contribuyente de la categoría D paga $72.414,10 por servicios y $61.824,18 por bienes, mientras que en la categoría G, se alcanza un monto de $197.108,23 para servicios.

Los incrementos son más notorios en los niveles superiores, llegando a $447.346,93 en la categoría H y superando el millón de pesos, con un costo de $1.381.687,90 en la categoría K para servicios.

Componentes del Pago del Monotributo

El pago mensual del Monotributo incluye tres elementos: el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y la obra social. Estos componentes son ajustados igualmente en cada revisión.

Recategorización y Control Fiscal

Para permanecer dentro del régimen, es crucial estar adecuadamente categorizado. Superar los límites de facturación obliga a una recategorización, y no hacerlo puede acarrear sanciones fiscales.

Además, ARCA ha endurecido las medidas contra las faltas. La falta de pago genera deuda automática en el sistema, afectando la situación fiscal del contribuyente de inmediato.

Sanciones por Incumplimiento

A partir del primer mes sin abono, se interrumpen varios trámites administrativos. Esto incluye la imposibilidad de recategorizarse o de acceder a planes de pago hasta regularizar la deuda.

Con el tiempo, la situación se complica: muchos contribuyentes enfrentan deudas que dificultan su normalización en el régimen. La sanción más severa es la baja automática del Monotributo tras 10 meses sin pago, excluyendo al contribuyente sin previo aviso.

Este tipo de exclusión conlleva importantes repercusiones: el individuo queda fuera del sistema simplificado y no podrá reinscribirse durante, al menos, dos años, debiendo tributar como responsable inscripto en IVA y Ganancias.

Próxima Actualización del Monotributo

El esquema de actualizaciones continuará, con un nuevo aumento programado para septiembre de 2026, ajustándose nuevamente a la inflación acumulada del semestre. Especialistas sugieren realizar revisiones periódicas de la situación fiscal para evitar exclusiones o sanciones.