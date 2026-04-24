Banco Macro lanza convocatoria para apoyar nuevos emprendimientos

El programa Naves Argentina 2026 abre sus puertas para apoyar a emprendedores de todo el país con formación, mentorías y una red de colaboración que promete transformar ideas en proyectos viables.

Naves Argentina 2026: ¿Qué Ofrece el Programa?

Banco Macro, en colaboración con EmprendeIAE, ha lanzado una nueva edición de Naves Argentina, un programa diseñado para fortalecer pequeñas empresas y startups. La convocatoria estará abierta hasta el 28 de abril, invitando a emprendedores de diversas provincias a inscribirse.

El objetivo del programa es proporcionar herramientas clave que faciliten el desarrollo de proyectos, tales como:

Capacitación y Asesoramiento Personalizado

Los participantes recibirán capacitación especializada y asesoramiento adaptado a sus necesidades, apoyándolos en cada etapa de sus iniciativas.

Espacios Colaborativos

El programa también ofrece espacios colaborativos donde los emprendedores pueden conectar y compartir experiencias.

Duración y Categorías del Programa

Naves Argentina 2026 tendrá una duración de aproximadamente siete meses y está enfocada en proyectos que busquen crecer y colaborar en sectores estratégicos de la economía. Las categorías disponibles para inscripción son:

Idea de negocio

Empresa naciente

Nuevo proyecto de empresa en marcha

Áreas de Enfoque

La convocatoria está abierta a propuestas en áreas específicas, incluyendo:

Agronegocios

Economía del conocimiento

Energías renovables

Minería

Oil & gas

Salud

Sector vitivinícola

Turismo

Proceso de Formación

El proceso de formación se divide en dos etapas. La primera consiste en contenido asincrónico y encuentros virtuales, mientras que la segunda incluye mentorías personalizadas y actividades presenciales en el campus de Pilar, donde los emprendedores podrán enriquecer sus propuestas.

Compromiso de Banco Macro

Desde Banco Macro, se enfatiza que Naves Argentina es parte de una estrategia más amplia de apoyar el desarrollo regional y el ecosistema emprendedor argentino, creando un impacto tangible a nivel nacional. Francisco Muro, gerente de Distribución y Ventas, subrayó la importancia de potenciar el talento emprendedor como motor de crecimiento económico y social.

El Valor de EmprendeIAE

El equipo de EmprendeIAE resalta que Naves no solo busca acompañar a los emprendedores, sino también ofrecer formación complementaria, asesoría especializada y oportunidades de networking con otros actores del sector.