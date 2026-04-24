El Barça se despide de la Euroliga tras caer 79-70

La aventura del FC Barcelona en la Euroliga concluyó sorpresivamente en Mónaco, donde el equipo cayó 79-70, dejando a los aficionados con un sabor amargo tras un inicio complicado.

El FC Barcelona se despidió de la Euroliga de baloncesto, enfrentándose a un resultado adverso en Mónaco. A pesar de un esfuerzo admirable, el equipo no pudo superar un comienzo turbio que les dejó a remolque durante gran parte del partido.

Un Comienzo Difícil para el Barça

Desde el primer cuarto, el conjunto catalán mostró debilidades. Con un marcado 26-14 en contra, el Barça tuvo que lidiar desde el inicio con la intensidad física de los monegascos, quienes capitalizaron los errores en defensa del equipo. La figura de Mike James emergió rápidamente, liderando la ofensiva local.

Intentos de Reacción

Los esfuerzos de Xavi Pascual por cambiar la dinámica incluyeron una defensa alternativa que logró reducir la desventaja momentáneamente. Sin embargo, el equipo no lograba encontrar el ritmo y, pese a las contribuciones de algunos jugadores como Darío Brizuela, el 49-35 al descanso reflejaba la difícil situación.

Una Segunda Mitad Promisoria

El tercer cuarto trajo un inicio esperanzador para los azulgrana, que lograron disminuir la diferencia a cinco puntos (58-53), impulsados por el buen rendimiento de Vesely y un renacer defensivo. Sin embargo, el cansancio y la falta de acierto desde el perímetro comenzaron a pasar factura en los momentos decisivos.

El Impacto del Último Cuarto

Con el partido en un punto crítico y los equipos muy parejos, un tiro técnico al banquillo del Barça cambió el rumbo del encuentro. La reacción monegasca, encabezada por un triple de James, estiró la ventaja y sentenció las aspiraciones catalanas.

El Orgullo del Barça

A pesar de la eliminación, el FC Barcelona dejó la cancha con dignidad y lucha, una muestra del carácter del equipo en momentos difíciles. Con este resultado, queda concentrado en la Liga ACB, donde buscará redimirse bajo la dirección de Pascual.

Datos del Partido

Mónaco: 79 (26+23+9+21) – Mike James (13), Strazel (6), Blossomgame (11), Diallo (9), Theis (16) -cinco inicial-.

FC Barcelona: 70 (14+21+18+17) – Satoransky (-), Punter (5), Clyburn (16), Shengelia (14), Vesely (12) -cinco inicial-.

Árbitros: Sasa Pukl (SLO), Emin Mogulkoc (TUR), Luka Kardum (CRO).

Incidencias: Último partido de la repesca de la Euroliga disputado en la sala Gaston Medecin de Mónaco.