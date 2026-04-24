Petro se reúne con Delcy Rodríguez: El papel de Colombia en la transición venezolana

Encuentro entre Petro y Rodríguez: Un paso hacia la reconciliación en la frontera

El primer encuentro entre la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, y el presidente colombiano, Gustavo Petro, marca un hito en las relaciones bilaterales tras meses de tensiones.

Un encuentro esperanzador en Caracas La reunión, que tuvo lugar en Caracas, busca reforzar la seguridad y la cooperación en diversos ámbitos. Este es el primer encuentro formal desde la captura de Nicolás Maduro y el intento de Colombia por retomar lazos con Venezuela.

Seguridad, el tema central Petro expresó que la seguridad fronteriza será el eje principal de la discusión. La relación entre ambas naciones ha estado marcada por la violencia de grupos armados que operan en la frontera de 2.200 kilómetros que comparten. El lado colombiano estuvo acompañado por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, mientras que del lado venezolano, participaron Diosdado Cabello y Yvan Gil, ministro de Relaciones Exteriores.

Comercio bilateral: Un pilar económico El comercio entre Colombia y Venezuela se ha reactivado desde que se normalizaron las relaciones en 2022. En 2024, Colombia exportó más de 1.000 millones de dólares en productos a Venezuela, destacando la necesidad de que los dos países colaboren para estimular sus economías. Los empresarios colombianos tienen grandes expectativas sobre las oportunidades que puede traer la gestión de Rodríguez en un contexto de posible transición política en Venezuela.

Cooperación en seguridad y narcotráfico Ambos presidentes discutieron la urgencia de combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales que han golpeado a ambas naciones. La agenda incluye el control del flujo de drogas y la mejora de la seguridad en zonas críticas como Catatumbo.

Desafíos para un cambio político A pesar de las esperanzas, analistas advierten que la capacidad de Petro para influir en un cambio político significativo en Venezuela es limitada. La atención internacional, especialmente de Estados Unidos, sigue siendo un factor determinante en la evolución de estas relaciones.