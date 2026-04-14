Banco Nación detalla las nuevas condiciones para acceder a créditos

El escándalo por los préstamos otorgados a funcionarios públicos en el Banco Nación ha desatado una intensa controversia, revelando diferencias significativas en los requisitos y condiciones aplicables a estatales y privados.

A raíz de las revelaciones sobre créditos otorgados a funcionarios, el Banco Nación ha iniciado una auditoría interna para verificar la regularidad de cada préstamo y se comprometió a entregar toda la documentación necesaria a la Justicia para demostrar la transparencia en los procesos.

Desde el Departamento de Prensa del banco, explicaron que no se han realizado cambios en los criterios de elegibilidad y que todos los trámites se llevaron a cabo según las normativas vigentes.

Asimismo, presentaron la Reglamentación N° 802 del programa +Hogares, que incluye como beneficiarios a empleados del sector público, trabajadores de empresas estatales y del Grupo YPF.

Mario Zagaglia, subgerente general de Banca Minorista, aseguró en una entrevista que «todos los créditos se otorgaron conforme a la normativa del banco» y que no existe una «ventanilla exclusiva para funcionarios«.

El Comienzo de la Controversia

La situación se empezó a complicar cuando la plataforma «Cuánto Deben» publicó una lista de funcionarios y legisladores con créditos hipotecarios activos en el Banco Nación.

Entre las cifras publicadas, destacan algunos ejemplos significativos:

Felipe Núñez, director del BICE, con una deuda de $373 millones, Federico Furiase, secretario de Finanzas, con $367 millones, y Pedro Inchauspe, director del Banco Central, quien lidera la lista con más de $510 millones.

La repercusión política fue inmediata, llevando a la ministra Sandra Pettovello a apartar a Leandro Massaccesi, quien también figuraba en el listado, aunque desde el oficialismo intentaron desvincular la decisión del escándalo.

Diferencias en Condiciones de Préstamo

El debate se centra en que, aunque las tasas y plazos son iguales para todos, existen particularidades en la línea +Hogares con BNA que benefician a los empleados del sector público y que no están disponibles para quienes trabajan en el privado.

Por ejemplo, se destaca la tasa preferencial de 4.5% TNA para quienes cobran sus haberes en el banco, lo que incluye a una mayoría de trabajadores estatales.

Adicionalmente, mencionan la posibilidad de limitar la cuota a través del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), un mecanismo único en el mercado que protege al prestatario de aumentos inflacionarios.

El propio Zagaglia confirmó estas ventajas señalando que, como todos los bancos, se hacen diferencias entre quienes tienen cuentas sueldo con ellos.

La Defensa del Gobierno

El oficialismo defiende su postura argumentando que los funcionarios mencionados representan menos del 0.2% de los 27,000 créditos otorgados por el banco.

Es importante destacar que, en el primer trimestre de 2026, 9 de cada 10 préstamos hipotecarios otorgados en Argentina provienen del Banco Nación, que proyecta otorgar 40,000 créditos en un plazo de tres años a través del programa +Hogares, con una inversión de u$s4,000 millones.