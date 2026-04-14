Desmantelan banda de robos domiciliarios en Playa Unión

En una operación que muestra el compromiso de la policía local, se llevaron a cabo múltiples allanamientos en Playa Unión, donde se recuperaron una variedad de objetos robados relacionados con dos robos domiciliarios recientes.

Operativos Realizados por la División Policial de Investigaciones

Este lunes, el personal de la División Policial de Investigaciones de Rawson ejecutó cuatro allanamientos en Playa Unión, específicamente en las calles Laserre y Soldado de Malvinas, como parte de una investigación por robos domiciliarios en la zona del puerto.

Objetos Recuperados Durante los Procedimientos

Los operativos resultaron exitosos y llevaron al secuestro de diversos objetos que habían sido denunciados como robados. Entre los artículos recuperados se encontraron:

Prendas de vestir, incluyendo camperas y pantalones

Una bicicleta

Dos balanzas industriales

Una tabla de surf

Electrodomésticos y utensilios de cocina

Seis teléfonos celulares

Un compresor y otros elementos variados

Detenidos y Procedimientos Legales

En relación con los sospechosos, tres hombres adultos, todos con antecedentes penales por delitos similares, fueron notificados y quedaron en libertad, a la espera de lo que decida la justicia.

Colaboración de Fuerzas de Seguridad Locales

La operación contó con el apoyo de diversas unidades, incluyendo el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), la Guardia de Infantería, y la División de Drogas Peligrosas. También se incorporaron funcionarios de la Municipalidad de Rawson, quienes descubrieron un puesto de venta de pescado clandestino en uno de los domicilios allanados.

Supervisión de la Investigación

Los operativos fueron supervisados por la segunda jefa de la División Policial de Investigaciones de Rawson, mientras que la investigación está a cargo del fiscal Dr. Regeira, del Ministerio Público Fiscal de la ciudad.