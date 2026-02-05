Banco Provincia: 20% de Descuento y 9 Cuotas Sin Interés

Banco Provincia se une a las familias en la preparación para el ciclo lectivo 2026, lanzando descuentos de hasta 20% y financiación a plazos accesibles.

Banco Provincia ha iniciado una campaña especial para ayudar a las familias en la vuelta a clases, ofreciendo atractivos descuentos que alcanzan el 20% y facilidades de pago en hasta 9 cuotas sin interés en comercios seleccionados. La promoción abarca muchos rubros esenciales como indumentaria escolar, librerías, ópticas y jugueterías, y estará vigente durante todo el mes de febrero.

Descuentos Específicos en Productos Escolares

Los clientes del banco que utilicen tarjetas de crédito Visa y Mastercard disfrutarán del 20% de descuento en indumentaria escolar y artículos deportivos. Además, podrán optar por un plan de financiación de hasta 9 cuotas sin interés.

Ahorros en Jugueterías y Librerías

En las jugueterías y librerías comerciales, los clientes pueden obtener un 10% de descuento y financiar sus compras en hasta 4 cuotas sin interés. Esta opción facilita la adquisición de juguetes y materiales de lectura esenciales para el inicio del año escolar.

Facilidades en Ópticas y Librerías de Texto

Las ópticas y librerías de texto también ofrecen la posibilidad de pagar en 4 cuotas sin interés. Esta medida está diseñada para ayudar a las familias a obtener monturas y libros de estudio sin comprometer su presupuesto.

Aprovecha las Promociones en el Portal Provincia Compras

El portal Provincia Compras se suma a la campaña con ofertas especiales. Del 10 al 12 de febrero, los usuarios encontrarán productos seleccionados con financiación de hasta 18 cuotas sin interés. Posteriormente, del 24 al 26 de febrero, podrán acceder a financiación a 12 cuotas sin interés.

Ahorro Adicional con la App Cuenta DNI

Los usuarios de la app Cuenta DNI disfrutarán de un 10% de descuento en librerías adheridas durante febrero, lo que contribuirá a disminuir el costo de útiles y textos escolares. Además, la app continúa ofreciendo beneficios en comercios de cercanía.

Programa Me Sumo: Ahorros Extra en Vuelta a Clases

Entre el 9 y el 12 de febrero, el programa Me Sumo ofrecerá un 30% de ahorro en puntos sobre los canjes relacionados con la Vuelta a Clases. Esta acción garantiza que los productos escolares estén más al alcance de todos, favoreciendo el ahorro.