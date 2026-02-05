Josie Bridge: La reina del catering abre su terraza en Recoleta

Descubre cómo Josefina “Josie” Bridge transformó un antiguo edificio en un refugio lleno de estilo y buena comida, donde cada rincón cuenta una historia.

Josefina Bridge, cocinera y cofundadora de Eat Catering, ha convertido un centenario edificio en Buenos Aires en su hogar, donde la combinación de tradición y modernidad se entrelazan con su pasión por la cocina.

Un Espacio de Libertad y Estilo

Hace quince años, Josie ingresó a su nuevo hogar, un amplio departamento que le ofrecía un escape del bullicio urbano. La arquitecta Dolores Otamendi, al ver el lugar, le advirtió sobre el tamaño, pero Josie sintió que ahí encontraría la libertad que tanto anhelaba. Su hogar, con un diseño de estilo francés, es un santuario que refleja su personalidad vibrante.

Raíces en la Cocina Familiar

A pesar de haber crecido en la ciudad, sus veranos en la Tierra del Fuego sentaron las bases de su amor por la cocina. Recuerda los días con su abuela Juanita, creando platos deliciosos y recolectando ingredientes frescos del huerto familiar. “Aquella cocina siempre marcaba el ritmo de la casa”, comparte Josie.

La Cocina: El Corazón del Hogar

En su hogar, la cocina se destaca como el epicentro de reuniones familiares y celebraciones. El amor por la gastronomía que heredó de su abuela le ha permitido conectar con sus raíces y continuar la tradición familiar.

Desafíos de la Maternidad y la Carrera Profesional

Ser madre y empresaria no ha sido fácil, pero Josie ha sabido equilibrar ambos mundos. Comenzó su viaje como madre cuando Eat Catering ya estaba en marcha, lo que le brindó condiciones favorables para cuidar a su hijo, Giorgio. “Ser mamá es más desafiante que administrar un negocio”, admite, revelando la dedicación que pone en cada aspecto de su vida.

Un Refugio en la Terraza

Durante la pandemia, Josie tuvo la oportunidad de expandir su hogar al adquirir una terraza. Este nuevo espacio, al que ella llama “Piso 6”, se ha convertido en su lugar favorito. Con un ambiente cálido y acogedor, es el escenario perfecto para encuentros con amigos y celebraciones familiares.

Momentos Especiales con Amigos y Familia

Atender a amigos y crear ambientes únicos para celebraciones es una de las pasiones de Josie. La terraza no solo es el lugar de sus cumpleaños, sino también un espacio donde se viven experiencias inolvidables, como catas de sake y bailes improvisados bajo las estrellas.

La Conexión con Tierra del Fuego

Josie confiesa que su amor por la naturaleza la lleva a querer pasar más tiempo en Tierra del Fuego, donde sueña con tener un campo con caballos. Este vínculo con la tierra la inspira a seguir creando en la cocina y conectando con su esencia más profunda.

Un Futuro Brillante por Delante

Disfrutando su soltería y enfocándose en su carrera y su hijo, Josie sigue adelante con su vida llena de proyectos. Con una actitud positiva y entusiasta, sigue creando y alimentando su pasión por la gastronomía y la familia.