Banco Sabadell anuncia 1.775 millones en ganancias para 2025 y un plan de recompra de acciones por 800 millones.

El Banco Sabadell ha reportado un beneficio neto de 1.775 millones de euros para el ejercicio 2025, marcando una leve caída del 2,8% respecto al año anterior. Además, la entidad financiera ha hecho pública una ambiciosa recompra de acciones por un total de 800 millones de euros.

Resultados Financieros: Un Largo Camino para el Crecimiento

El banco ha atribuido la disminución en sus ganancias a una serie de eventos extraordinarios ocurridos durante 2024. Si se excluyen estos elementos, el beneficio neto habría mostrado un crecimiento interanual del 3,4%. Esta cifra indica que, pese a los retos, la entidad se encuentra en una senda de recuperación.

Plan de Recompra de Acciones: Detalles Clave

La recompra de acciones, que ya cuenta con la aprobación del Banco Central Europeo (BCE), comenzará el próximo lunes. El plan incluye 365 millones de euros provenientes de los resultados de 2025 y 435 millones de euros que provienen del exceso de capital generado, que supera el 13%.

Perspectivas Futuras

Con esta recompra, Banco Sabadell busca no solo optimizar su estructura de capital, sino también generar confianza entre los inversores. Esta estrategia refleja un compromiso por parte del banco hacia el fortalecimiento de su posición en el mercado y la creación de valor para sus accionistas.