EE. UU. e Irán celebran discusiones nucleares en Omán ante amenazas militares de Trump – En Vivo

La tensión en el Medio Oriente se intensifica mientras Iran y Estados Unidos se preparan para conversaciones cruciales en Omán. Con un enfoque en temas nucleares, las expectativas son altas.

Visita Diplomática de Araghchi

En la antesala de las negociaciones, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, compartió en X su determinación: «Entramos en la diplomacia con los ojos bien abiertos y la memoria intacta de lo ocurrido en el último año». Destacó la importancia de «honrar los compromisos» y abogó por una igualdad fundamental y el respeto mutuo como bases esenciales para el acuerdo.

Abbas Araghchi ofrece una declaración en Estambul, Turquía, en enero. Fotografía: Burak Kara/Getty Images.

Navegando las Tensiones

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, instruyó a su ministro de Relaciones Exteriores a «buscar negociaciones justas» justo cuando EE.UU. despliega un refuerzo militar en la región, aumentando la presión sobre Teherán. Las conversaciones tienen lugar tras la reciente caída de un dron iraní cerca del portaviones Abraham Lincoln, un indicativo de la creciente tensión en las aguas internacionales.

Las Demandas de EE.UU.

La administración estadounidense busca que las negociaciones incluyan no solo el programa nuclear de Irán, sino también su influencia en organizaciones terroristas regionales. El Secretario de Estado, Marco Rubio, enfatizó la necesidad de tratar diversos temas, mientras que el enfoque iraní sigue centrado exclusivamente en lo nuclear.

Expectativas Desde el Terreno

A medida que las partes se preparan para la reunión, hay un reconocimiento de que el éxito de la diplomacia es fundamental para evitar futuras confrontaciones. Con el trasfondo de las recientes protestas internas en Irán, donde miles han perdido la vida, la presión no solo proviene de Estados Unidos, sino también de los ciudadanos iraníes que exigen cambios.

La jornada promete ser crucial. Se espera que ambos gobiernos trabajen para encontrar un terreno común en medio de tensiones evidentes, en un escenario donde cada movimiento se examina con detenimiento.