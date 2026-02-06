Argentina triunfa en Pasapalabra España y se lleva el mayor premio de la historia

Con una respuesta relámpago, Rosa Rodríguez se llevó el pozo histórico del programa, convirtiéndose en la nueva sensación del entretenimiento español.

El Triunfo Más Esperado

Rosa Rodríguez, una argentina de 32 años que creció en Galicia, se destacó al ganar Pasapalabra, uno de los programas de concursos más populares de España. Con su brillante rendimiento, logró resolver El rosco y se llevó un impresionante premio de 2,7 millones de euros, el más alto repartido en la historia del programa.

Un Momento Clave en el Juego

La competencia se intensificó cuando, con solo tres segundos en el reloj y 24 respuestas correctas, Roberto Lean, el conductor, le planteó la pregunta sobre un famoso jugador de fútbol americano. Su rápida respuesta, “Morrall”, la catapultó a la victoria y la convirtió en millonaria de inmediato.

Una Trayectoria Admirable

Según reporta Clarín, Rosa había participado en 307 programas, enfrentándose a su competidor Manu Pascual en un duelo que mantuvo a millones de espectadores al borde de sus asientos. Este enfrentamiento fue uno de los más seguidos en la televisión española, incrementando el rating del programa notablemente.

¿Quién es Rosa Rodríguez?

Nacida el 18 de octubre de 1993 en Quilmes, Buenos Aires, Rosa se trasladó a A Coruña, Galicia, a los 7 años. Su padre, originario de Galicia, emigró a Argentina en su infancia. Actualmente, Rosa trabaja como profesora universitaria de español como lengua extranjera y se ha convertido en un referente tras su triunfo en el programa.

Inició su participación en Pasapalabra el 19 de noviembre de 2024, llegando a superar el récord anterior de 2.272.000 euros obtenido por Rafa Castaño en 2023, consolidándose así como una de las concursantes más exitosas del programa.