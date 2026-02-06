Martín Simonetta: ‘El Big Mac en Argentina, el segundo más caro del mundo’

La economía argentina vuelve a ser noticia global gracias a la sorprendente posición del Big Mac en el mundo. ¿Qué revela este famoso indicador sobre nuestro país y su situación económica?

Recientemente, el índice Big Mac ha llamado la atención internacional, destacando que el Big Mac en Argentina es el segundo más caro del planeta, solo detrás del de Suiza. Este dato, proporcionado por Martín Simonetta, economista, nos ofrece una perspectiva clara sobre el costo de producción en nuestro país.

Entendiendo el Costo Argentino

Simonetta explica que este índice, creado por The Economist, permite no solo comparar precios entre naciones, sino también evaluar si una economía es cara o barata en términos de dólares. “El valor elevado del Big Mac en Argentina refleja la realidad de los costos de producción aquí”, apunta el economista.

Factores Clave: Inflación y Tipo de Cambio

El análisis de Simonetta no se limita a este indicador. “Es un fenómeno complejo”, asegura, vinculado a la inflación, el tipo de cambio y diversas distorsiones económicas. Según él, una inflación superior a la oficial puede impactar negativamente en las empresas locales, llevando a un aumento desproporcionado de precios.

Las Empresas en una Encrucijada

La situación actual presenta desafíos significativos para el sector productivo. “Estamos atrapados entre la necesidad de competir a nivel global y un costo elevado en dólares”, indica Simonetta. Esto afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que enfrentan una dura realidad: cerrar o permanecer en un entorno cada vez más complicado.

La Trampa de la Competitividad

Simonetta destaca que solo ciertos sectores económicos parecen beneficiarse de esta dinámica. “Nos preguntamos si esta economía permitirá la supervivencia de solo aquellos sectores competitivos que dependen de materias primas, como el agro o la minería”, reflexiona.

Desafíos para el Sector Industrial

La competitividad también se manifiesta en grandes industrias, donde los costos argentinos se vuelven evidentes en las licitaciones. “Comparar nuestra situación con la de competidores asiáticos es alarmante”, enfatiza Simonetta, quien apunta a la inadmisible competencia que enfrentan industrias como la del calzado y la textil.

Reformas Necesarias para la Competitividad

Abrir la economía sin reformas sustanciales podría resultar contraproducente. “Es vital entender la magnitud del costo argentino y crear condiciones que permitan a nuestras empresas competir adecuadamente”, advierte Simonetta. También subraya un punto crítico: “Si una empresa muere, montar una nueva es extremadamente complicado”.

Poniendo en el Centro al Productor

La solución puede estar en aliviar la carga hacia el sector privado. “Es esencial reducir el gasto público y los impuestos para que nuestras empresas puedan prosperar”, sostiene el economista. De lo contrario, el panorama presenta un riesgo de aumento en la informalidad laboral, donde por cada empleo formal existe uno no regulado, considerado como una forma de subsistencia.

La Realidad de Invertir en Argentina

Por último, Simonetta enfatiza la precariedad de las inversiones en el país, comparándolo acertadamente con “construir en un volcán”. La situación actual exige reflexión y acción para evitar un colapso en el tejido empresarial argentino.