Bancor impulsa el festival del verano

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María se reafirma como uno de los eventos culturales más emblemáticos del país, atrayendo a más de 230 mil personas en su 60° edición. Un hito que marca el inicio del verano cultural en Argentina.

Un banco comprometido con la cultura

Bancor se destacó como líder en la venta de entradas durante el festival, donde un notable 70% de las compras se realizaron a través de su tarjeta Cordobesa. Este éxito se debe a la atractiva opción de financiación en hasta seis cuotas sin interés, facilitando el acceso de más público a los mejores espectáculos.

Apoyo al turismo y la economía local

Desde Bancor, se enfatizó que su participación como patrocinador responde a un compromiso institucional de impulsar tanto el turismo como la cultura como motores clave de la economía regional.

El verano se llena de música y espectáculos

Además del Festival de Doma y Folklore, la promoción de financiamiento en cuotas sin interés se extiende a otros importantes eventos en Córdoba, tales como el Festival Nacional del Folklore de Cosquín y el Festival de Peñas de Villa María, entre otros destacadísimos festivales de la región.

Beneficios para todos

El atractivo beneficio también se aplica a teatros y espectáculos de la temporada 2026, incluyendo reconocidas salas como Luxor y La Fábrica Arena. Además, se ofrece un reintegro de hasta 500 pesos en peajes de la red Caminos de las Sierras para quienes utilicen la billetera virtual Bezza o tarjetas Cordobesa, fomentando así las escapadas turísticas.

Con un enfoque en la accesibilidad y la participación activa en la cultura, Bancor reafirma su posición como el banco de referencia en eventos festivos en la provincia, asegurando así que la experiencia cultural siga creciendo en Córdoba.