Edificio de Barrio Parque recibe prestigioso premio en Londres

Barrio Parque Brilla con un Nuevo Galardón Internacional en Arquitectura

Uno de los vecindarios más emblemáticos de Buenos Aires, Barrio Parque, se afianza como un referente en el sector inmobiliario de lujo, gracias a un prestigioso reconocimiento obtenido por uno de sus desarrollos.

Un Reconocimiento Global

El edificio, situado en Martín Coronado 3300, frente a la Plaza Perú y diagonal al Museo Malba, ha sido galardonado en los International Property Awards 2025-2026, destacando su excelencia en el diseño y la funcionalidad.

Éxitos Anteriores de Creaurbana

La empresa Creaurbana, parte del Grupo Emes liderado por Marcelo Mindlin, ya había sido reconocida el 21 de noviembre en las categorías “Architecture Multiple Residence” y “Single Apartment/Condominium Development”.

Un Nuevo Logro para Argentina

En esta segunda fase del certamen, que reunió a los ganadores de cada país, el edificio fue electo como el mejor en la región de América en la categoría Single Apartment/Condominium Development, posicionando a Argentina como un competidor destacado en el mercado inmobiliario de lujo internacional.

Ceremonia de Premios en Londres

La entrega de premios tuvo lugar el 16 de enero en el Hotel Savoy de Londres, donde un jurado compuesto por más de 100 expertos internacionales evaluó diversos aspectos, incluyendo la calidad arquitectónica, la sostenibilidad y la innovación de los proyectos inscritos.

Palabras de un Líder en Innovación

“Este reconocimiento a nivel regional reafirma nuestros esfuerzos por elevar los estándares del mercado inmobiliario argentino”, declaró Andrés Mindlin, director de nuevos negocios de Creaurbana. “Nos motiva a continuar desarrollando proyectos a largo plazo que resalten la calidad constructiva del país en el ámbito mundial”, agregó.

Detalles del Edificio

Con un diseño desarrollado por BMA Arquitectos, el edificio cuenta con 28.000 m² de construcción y alberga 32 residencias de más de 300 m². Su arquitectura de baja densidad, junto con la elección de materiales y su ubicación, lo coloca entre las propiedades más exclusivas de Buenos Aires, con precios por m² que reflejan su alto valor.

Expansión en el Mercado

Con más de 1.000.000 de m² construidos, Creaurbana sigue ampliando su portafolio con nuevos proyectos que suman más de 120.000 m² en Puertos (Escobar), Puerto Madero y Vicente López. Además, se prepara para entregar DePampa y DeAlcorta, dos de sus desarrollos más recientes y exclusivos en Bajo Belgrano.