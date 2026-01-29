Emilse Córdoba estima un aumento del 5% al 7% en los bonos ante el riesgo país

El mercado financiero de Argentina está atravesando un periodo de expectativas encontradas, pero en su mayoría optimistas. Los inversores muestran confianza después de varias jornadas de aumentos significativos.

Según Emilse Córdoba, especialista en finanzas, las recientes subidas han llevado a una notable disminución del riesgo país, lo que representa una señal favorable para el mercado. Sin embargo, también se han observado tomas de ganancias, algo habitual luego de aumentos inesperados. “La atención está centrada en la reunión de la Reserva Federal (Fed) en este momento”, afirmó.

Reunión de la Fed y su Impacto en el Mercado

Córdoba enfatizó que una posible reducción en las tasas de interés podría beneficiar la inflación, aunque conlleva riesgos geopolíticos elevadísimos, especialmente en relación a la inestabilidad del flujo de capitales. Resaltó que los mercados emergentes están recuperando atractivo, impulsados en parte por el reciente canje de deuda de Ecuador, que ha sido clave para la disminución del riesgo país en Argentina.

Cambios en las Políticas Cambiarias y Proyecciones de Inflación

En el ámbito local, se comenta sobre una posible flexibilización de las restricciones cambiarias, aunque efectivamente el cepo para acceder al dólar empresarial se mantiene. Las políticas actuales buscan asegurar una mayor estabilidad, lo que podría continuar bajando la tasa de interés y, por ende, la inflación.

Mercado de Bonos y Nuevas Oportunidades

Respecto al mercado de deuda, Córdoba aseguró que si el riesgo país sigue cayendo, es probable que los precios en el mercado secundario continúen en aumento. Se estima un crecimiento de entre el 5% y el 7% en el precio de los bonos si el riesgo país se aproxima a los 400 puntos básicos. Este contexto favorable puede abrir la puerta a nuevas emisiones tanto del sector privado como público, permitiendo evaluar el interés de los inversores extranjeros.

Impacto Geopolítico y Activos Refugio

Córdoba también abordó la conexión entre el precio del petróleo y el riesgo geopolítico, en un enero marcado por sorpresas. Aunque el oro sigue siendo un activo refugio tradicional, destacó que el interés actual se está desplazando hacia empresas mineras y recursos como el cobre. “Estamos encaminados hacia un máximo en 2024”, concluyó, refiriéndose a las proyecciones del Merval.