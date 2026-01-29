México extradita a argentino a EE. UU. por narcotráfico

Manuel Ignacio Correa, oriundo de General Roca, se encuentra en el centro de una operación de extradición a Estados Unidos, donde enfrenta serias acusaciones por sus vínculos con el crimen organizado.

En una reciente operación, la Fiscalía General de la República de México ha entregado a autoridades estadounidenses a 38 individuos, entre los que destaca Manuel Ignacio Correa, conocido como «El Argentino». Este rionegrino, residente en General Roca, es parte de un complejo entramado criminal vinculado con el comercio ilícito de drogas.

Graves Cargos en su Contra

Correa enfrenta severas acusaciones en una Corte Federal de Distrito en Estados Unidos. Las denuncias incluyen delitos de asociación delictiva y violaciones a las leyes de salud pública, relacionados directamente con sus actividades delictivas llevadas a cabo en el extranjero.

Operativo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

El traslado de los detenidos se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un centro neurálgico para este tipo de operaciones. Las fuerzas federales aseguraron que estos individuos deberán enfrentar múltiples procesos judiciales relacionados con su papel en la distribución internacional de estupefacientes.

Vínculos con Poderosos Cárteles

La extradición no solo involucra a «El Argentino», sino a otros miembros de las principales organizaciones criminales en circulación en México. Las fuentes revelan que hay conexiones con el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de los Beltrán Leyva, lo que subraya la magnitud de esta operación y la importancia de los detenidos.