Roberto Cachanosky: ‘El Gobierno prefiere frenar la economía antes que arriesgar un default’

La reciente caída del riesgo país argentino por debajo de 500 puntos es un indicativo de cambios significativos en la estrategia económica del país, aunque a un alto costo, según el economista Roberto Cachanosky.

En una reciente entrevista, Cachanosky explico cómo el gobierno ha priorizado el fortalecimiento de reservas y acceso al financiamiento, a expensas del crecimiento económico. “El Banco Central está adquiriendo dólares, con más de 1.000 millones en enero, utilizando emisión monetaria”, indicó, aclarando que parte de esta emisión se compensa a través de aumentos de tasas y otras medidas, dejando un remanente adicional en circulación.

Un Cambio en la Política Anti-Inflacionaria

El economista identificó un cambio en la política antiinflacionaria del gobierno. “Están optando por un enfoque gradual para reducir la inflación, mientras fortalecen reservas y bajan el riesgo país”, afirmó. Este nuevo enfoque busca facilitar el acceso al mercado voluntario de deuda.

El Dilema de las Finanzas y la Actividad Económica

Cachanosky destacó que, a pesar de las mejores finanzas, la economía real sigue estancada. “El EMAE muestra una actividad completamente chata durante el 2025”, resaltó. En contraste, el sector financiero sigue en crecimiento, dejando atrás a la industria y servicios que enfrentan estancamiento o retrocesos.

Impacto en el Empleo y el Consumo

La situación laboral es alarmante, con la pérdida de 194.000 puestos de trabajo formales desde noviembre de 2023. “La clase media es la más golpeada, con una pérdida substancial de ingresos”, advirtió. Además, el consumo está estancado y el endeudamiento familiar ha aumentado significativamente a través de tarjetas de crédito y préstamos personales.

Perspectivas Inflacionarias y Contexto Global

Las proyecciones inflacionarias se mantienen altas, con índices esperados por encima del 2% en enero. “Si los salarios no alcanzan, el consumo se verá afectado”, anticipó. En el plano internacional, Cachanosky criticó el proteccionismo que promueve Trump, afirmando que una guerra comercial sería perjudicial para Argentina.