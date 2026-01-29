Capturan a ladrón boliviano que se hacía pasar por pastor evangélico

Detenido un Predicador Boliviano por Robo en el Conurbano Bonaerense

El ministerio de Seguridad Nacional llevó a cabo un operativo que culminó con la captura de un predicador boliviano acusado de formar parte de una banda dedicada a robos.

Un operativo policial reciente ha dado como resultado la detención de un hombre de 27 años, originario de Bolivia, acusado de integrar una organización criminal que cometía robos en el sur del Conurbano bonaerense. Este individuo se desempeñaba como predicador en una iglesia evangélica en la localidad de Llavallol, donde se había ocultado durante su búsqueda por las autoridades.

El Inusual Ocultamiento del Sospechoso

La investigación reveló que el predicador utilizaba su posición en la iglesia como fachada para evadir a la justicia. Las autoridades confirmaron que él era buscado por su participación en un robo agravado realizado en una vivienda de Valentín Alsina, en el partido de Lanús. Junto a un cómplice, había amenazado a los residentes con un arma de fuego y había dejado la casa despojada de dinero, joyas, electrodomésticos y ropa.

La Búsqueda y Captura

La causa se inició bajo la supervisión de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero debido a la falta de avances, el caso fue transferido a la Policía Federal Argentina (PFA). La División Búsqueda de Prófugos analizó redes sociales y empleó métodos de inteligencia para ubicar al detenido. Finalmente, los agentes realizaron un operativo encubierto denominado “Dios paga” en los alrededores de la iglesia en Llavallol, donde lograron confirmar su identidad y arrestarlo en Lomas de Zamora. El individuo ya se encuentra a disposición del Juzgado de Garantías N° 4, bajo la mirada del juez Agustín Amatriain.

Reacción de las Autoridades

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, celebró la detención a través de un comunicado en su cuenta de X. “Se hacía pasar por profeta, pero en realidad era un ladrón prófugo”. Además, afirmó: “Predicaba sermones, hoy escucha sentencias. El que las hace, las paga”, ejemplificando el desenlace de este caso.

Incidente Adicional en Lomas de Zamora

En otro suceso concurrente, una persecución policial en Lomas de Zamora resultó en un tiroteo en la vía pública, dejando a un hombre gravemente herido y a un adolescente detenido. La situación comenzó cuando las autoridades recibieron un alerta sobre una camioneta Chevrolet S10 robada. Dos hombres armados llevaron a cabo un ataque a los agentes durante su intento de interceptar el vehículo, resultando en un enfrentamiento armado. Los implicados huyeron en un Fiat Cronos, que fue posteriormente abandonado. Uno de los atacantes resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital, mientras que otro, que afirmó tener 17 años, fue capturado en el acto.

Las investigaciones continúan bajo la supervisión de la Fiscalía de Menores 6 de Lomas de Zamora, que ha encargado pericias a Gendarmería Nacional.