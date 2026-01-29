Néstor Kreimer: “El oro, un refugio temporal de valor”

La reciente alza del oro en los mercados mundiales no es solo un fenómeno pasajero, sino un reflejo de la creciente inestabilidad que enfrenta la economía global. El economista Néstor Kreimer nos ofrece su visión sobre por qué este metal precioso se ha convertido en el favorito de los inversores.

En un contexto de incertidumbre financiera, el oro emerge como un refugio tradicional, alejado de episodios de pánico financiero inmediato. Kreimer indica que “el mundo estaba bastante inestable, pero en los últimos meses ha alcanzado un nivel crítico, llevando a las personas a buscar lo seguro”. Sin embargo, este aumento en el valor del oro tiene raíces más profundas.

Demandas Institucionales y un Mercado en Transformación

Según Kreimer, el oro ha sido subponderado en diversas carteras de inversión, y la llegada de los ETFs (fondos cotizados en bolsa) ha acelerado su atractividad. “Hay unas 4,000 toneladas de oro vinculadas a los ETFs”, comenta, subrayando que un pequeño ajuste en las compras de grandes fondos puede influir drasticamente en el precio del oro.

Tensiones Globales y la Búsqueda de Seguridad Financiera

La volatilidad actual, impulsada por tensiones geopolíticas y decisiones comerciales de EE.UU., lleva a los inversores a buscar activos confiables. Kreimer enfatiza que “no hay un solo factor en juego, sino una combinación geopolítica y estratégica que convierte al oro en un refugio cada vez más popular”.

A pesar de las afirmaciones de Donald Trump sobre la fortaleza del dólar, Kreimer advierte que la confianza en las monedas fiat está en declive. “La desconfianza hacia el sistema financiero tradicional está creciendo, y no se trata de un apocalipsis inminente, sino de un cambio inevitable”, explica.

El Oro y la Emergencia del Mundo Cripto

En este contexto de transformación, Kreimer establece un vínculo entre el resurgimiento del oro y el avance del mundo de las criptomonedas. “Estamos regresando a activos tangibles, alejándonos de la mera especulación inmaterial”, afirma, destacando que la legitimidad de las monedas respaldadas por bienes reales está recuperando relevancia.

No obstante, el economista advierte que el oro no representa una solución definitiva. “El oro no genera flujos de efectivo ni refleja la economía real; es solo un refugio temporal”, añade. Desde su perspectiva, el mundo está ante el “ocaso de un sistema monetario conocido”, donde las viejas reglas económicas ya no son suficientes para interpretar la nueva realidad global.