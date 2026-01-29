Llaryora apoya la declaración de emergencia ígnea en la Patagonia

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se une al llamado de sus colegas del sur del país para que el Congreso tome medidas urgentes ante la devastación de incendios que ya han arrasado aproximadamente 230.000 hectáreas en la región.

Con el objetivo de intensificar el combate contra los incendios forestales, Llaryora se mostró a favor de que el Parlamento declare la Emergencia Ígnea Nacional en las sesiones extraordinarias de febrero. Esta medida busca proporcionar un marco legal que permita actuar con urgencia dada la seriedad de la situación actual.

Razones detrás del apoyo de Córdoba

A través de su cuenta oficial en la red social X, el gobernador subrayó la inmediatez de respuestas y recursos excepcionales ante un contexto climático adverso. “La gravedad que enfrenta un sector importante de la región exige respuestas rápidas y coordinadas”, afirmó Llaryora, aludiendo a las condiciones extremas que se incrementan cada año.

Propuesta de colaboración federal

Córdoba propone establecer un esquema federal de colaboración para abordar la problemática de los incendios. Llaryora indicó: “Desde Córdoba, buscamos avanzar en una estrategia conjunta entre el Gobierno Nacional y las provincias, que facilite la planificación, protocolos de actuación unificados y la asignación eficiente de recursos, fortaleciendo brigadas y tecnología para combatir el fuego”.

Un llamado a la unidad más allá de la política

El gobernador enfatizó que el fuego no diferencia entre jurisdicciones ni ideologías. “El incendio no conoce fronteras ni banderas políticas”, resaltó, abogando por la colaboración real y acción conjunta para hacer frente a esta emergencia y proteger así vidas, ecosistemas y comunidades en todo el país.

La voz de las provincias patagónicas

El reclamo de la Emergencia Ígnea fue inicialmente planteado por los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Durante una reunión virtual, los mandatarios coincidieron en la gravedad de la situación que enfrenta la Patagonia debido a los recientes focos ígneos.

Superficie calcinada en la región

Las cifras oficiales indican que los incendios han consumido casi 230.000 hectáreas en la región patagónica. Los datos por provincia reflejan que en La Pampa se han perdido más de 168.000 hectáreas, seguidas de Chubut con 45.000, Río Negro con 10.000, Neuquén con 6.000 y Santa Cruz con unas 700 hectáreas.