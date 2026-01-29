Febrero: Aumentos en Transporte, Alquileres y Servicios

El segundo mes del año ya se asoma y con él vienen incrementos en las tarifas de servicios esenciales, afectando a todos los argentinos. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre los cambios que se avecinan.

Impacto en el Transporte Público

A partir de febrero, el costo del transporte público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Área Metropolitana (AMBA) experimentará ajustes significativos. En CABA, el precio del boleto de colectivo subirá de $620,07 a $637,43, alineándose con la inflación de diciembre. En el AMBA, el aumento será del 4,8%, llevando el boleto mínimo de $688,40 a $721,44.

Para quienes utilizan la tarjeta SUBE registrada, el boleto del subte pasará de $1.260 a $1.336, mientras que los no registrada enfrentarán un precio de $2.124,24.

En el caso del Premetro, la tarifa se fijará en $467,60 para quienes cuenten con la SUBE registrada y en $743,48 para quienes no la hayan nominalizado.

Alquileres y Contratos

Los arrendamientos también sufrirán modificaciones. Los contratos firmados a partir del 29 de diciembre de 2023 y vinculados a la inflación IPC verán un aumento del 7,86% mensual. Por ejemplo, un alquiler de $600.000 ascenderá a $647.160, mientras que uno de $800.000 costará $862.880.

Contratos bajo la anterior ley de alquileres no tendrán aumentos, y los que se actualizan semestralmente lo harán en abril de 2026.

Ajustes en Medicina Prepaga

Las empresas de medicina prepaga han anunciado aumentos que oscilarán entre el 2,8% y 2,95% en febrero, afectando también a los copagos médicos. Los afiliados pueden comprobar su cobertura mediante una plataforma digital proporcionada por la Superintendencia de Servicios de Salud.

Servicios de Luz, Gas y Agua

A partir de este mes, se implementará el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para la luz y el gas, con el objetivo de optimizar la distribución de tarifas basado en el nivel de consumo y la situación patrimonial de cada usuario. Esto busca suavizar el impacto de los aumentos durante épocas de alta demanda.

Sumado a esto, el ente regulador de agua y saneamiento anunció el levantamiento del tope a las tarifas de AySA, permitiendo un ajuste mensual de hasta 4% entre enero y abril.