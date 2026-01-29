Javier Milei: Novedades sobre las últimas medidas del Gobierno en vivo

La jefa del bloque oficialista en el Senado señala avances hacia la aprobación de la reforma laboral, mientras el debate por fondos fiscales sigue expectante.

La discusión sobre los fondos relacionados con el Impuesto a las Ganancias se mantiene en un paréntesis, a la espera de un acuerdo entre la Casa Rosada y los gobernadores. En este contexto, Patricia Bullrich, líder del bloque oficialista del Senado, expresó su optimismo al considerar que se ha avanzado un paso más hacia la aprobación de la reforma laboral, prevista para dentro de dos semanas.

Reunión Productiva con la Oposición

Este optimismo surgió tras una extensa reunión con representantes de varios bloques de la oposición que se llevó a cabo con la moderación del jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, de Corrientes. Durante este encuentro, ambos lados intercambiaron propuestas y visiones sobre la reforma, creando un espacio de diálogo que podría facilitar la aprobación de la iniciativa.

Conflicto con Techint y Acusaciones a Paolo Rocca

En un giro diferente de la política, el presidente Javier Milei ha reavivado la polémica tras la adjudicación de un contrato a Techint. Al referirse al CEO de la compañía, Paolo Rocca, Milei lo acusó de ser parte de una trama golpista. Citando a un usuario en redes, el presidente dejó claro su descontento, asegurando: “Dato”.

Intervención del Puerto de Ushuaia y Actuación Judicial

Por otro lado, el gobierno de Tierra del Fuego ha llevado el caso de la intervención nacional del puerto de Ushuaia a la Justicia Federal. El mandatario provincial, Gustavo Melella, ha calificado esta intervención como un «acto irresponsable” y ha solicitado que se cese de inmediato, argumentando que se vulneran competencias locales y la autonomía provincial.

La Reunión de Unión por la Patria sin Conclusiones Claras

El bloque de diputados de Unión por la Patria tuvo una reunión breve en la que discutieron el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, aunque sin llegar a un consenso claro. La falta de definiciones generó frustración entre los presentes, evidenciando la dispersión del bloque opositor.

Javier Milei y su Mensaje Antisemitista en el Día de la Memoria

En el marco del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, Javier Milei reiteró su compromiso de mantener una «tolerancia cero» hacia el antisemitismo. Durante la ceremonia, el presidente destacó la importancia de la memoria en un contexto global donde resurgen tendencias antisemitas.