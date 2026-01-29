Eugenio Semino: ‘El superávit se paga a expensas de los jubilados’

En medio de un nuevo debate político sobre el sistema previsional, emergen testimonios alarmantes que enfatizan una realidad preocupante: los jubilados argentinos enfrentan un grave deterioro en su calidad de vida.

El reciente cruce de declaraciones sobre la situación previsional en Argentina ha puesto de relieve una crisis latente, tal como señala Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. “La culpa se reparte entre las administraciones, pero todos son responsables,” afirmó en Canal E, advirtiendo que el sistema jubilatorio está quebrado hace décadas.

Un Problema Estructural de Larga Data

Semino subrayó que los problemas del sistema no son nuevos y tienen raíces que se remontan a los años noventa. “Hablamos de un sistema destruido en su esencia,” sostuvo, al referirse a la pérdida constante del poder adquisitivo y al aumento de conflictos legales. Destacó que actualmente hay cerca de 600,000 juicios previsionales, aunque solo un pequeño porcentaje de los afectados puede iniciar acciones judiciales.

La Urgente Necesidad de los Jubilados

El defensor fue contundente al describir la situación de los adultos mayores: “La mayoría de los jubilados se está muriendo de hambre.” Esto revela un escenario alarmante, donde quienes trabajan con este sector ven de cerca el sufrimiento y la falta de calidad de vida. “Cinco millones de jubilados reciben aproximadamente 400,000 pesos, mientras que la canasta básica supera el millón y medio,” agregó, advirtiendo que, mientras se debate sobre reformas futuras, la urgente situación actual permanece sin resolver.

Desigualdades en el Financiamiento del Sistema

Cuando se le preguntó sobre las jubilaciones de privilegio, Semino comentó: “Este tema se escucha en cada administración, pero nunca se llevan a cabo cambios reales.” A pesar de la atención que se le presta, la eliminación de tales beneficios no mejoraría la crisis actual. “Aunque se derogaran de inmediato, eso no impactaría a los jubilados actuales,” explicó, enfatizando que se trata de derechos adquiridos.

Para el especialista, el verdadero desafío radica en el financiamiento del sistema y las decisiones políticas recientes. “El dinero destinado a la seguridad social es lo que sostiene el superávit fiscal que tanto celebran,” denunció, concluyendo con una advertencia clara: “Esta situación pone en riesgo la vida y la calidad de los jubilados.”