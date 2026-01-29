Hernán Torres cesa como técnico de Millonarios tras crisis de resultados y presión de los aficionados

La decisión se tomó después de una racha de derrotas que dejó al equipo en una crisis evidente.

Millonarios FC anunció en la madrugada del 29 de enero la salida de Hernán Torres como director técnico, marcando el fin de un ciclo que se vio afectado por la falta de resultados favorables y el creciente descontento entre los aficionados.

Una Decisión Inminente

La destitución de Torres se hizo pública posterior a la tercera derrota consecutiva del equipo en la Liga BetPlay I-2026, una caída que dejó a Millonarios en la última posición de la tabla, sin puntos y con un ambiente enrarecido.

El club, mediante un comunicado oficial, destacó la dedicación y esfuerzo de Torres durante su permanencia en el cargo: “Reconocemos su profesionalismo y entrega en esta etapa en el club”. A pesar de estas palabras, la presión de los hinchas se hacía cada vez más intensa, especialmente tras los resultados decepcionantes.

Un Comienzo Desalentador

El arranque de la temporada 2026 ha sido considerarlablemente complicado para Millonarios, acumulando tres derrotas en sus primeros partidos. La serie de resultados comenzó con una pérdida de 2-1 ante Atlético Bucaramanga, seguida por otra derrota, esta vez en casa, contra Junior de Barranquilla. Finalmente, el miércoles 28 de enero, nuevamente en 2-1, cayeron ante Deportivo Pasto, un resultado que acabó de sellar el destino del entrenador.

Un Juego en Crisis

El partido contra Deportivo Pasto, que generó expectativas por el regreso de Radamel Falcao García, se vio rápidamente afectado por la expulsión de Mateo García al final del primer tiempo. A partir de ese momento, el control del juego se tornó complicado para el equipo, que tuvo que replegarse. Esta decisión táctica, según la dirección del club, impidió al Millonarios generar las oportunidades claras de gol que necesitaban.

Discurso y Reacción de la Hinchada

En la conferencia de prensa posterior al duelo, Torres argumentó que el partido se desarrolló en su mayoría de forma favorable antes de la expulsión, pero sus afirmaciones fueron recibidas sin gran convencimiento por parte del público. Las críticas aumentaron en redes sociales, donde muchos hinchas mostraron su inconformidad con la falta de autocrítica en sus declaraciones.

El ambiente de inquietud se había iniciado en el partido anterior contra Junior, donde los seguidores comenzaron a pedir la salida del entrenador desde las gradas de El Campín. A medida que la presión aumentaba, quedó claro que la falta de resultados y la estructura táctica del equipo habían llevado la situación al borde de la crisis.

La Dura Realidad de Millonarios

La salida de Torres representa el final de un proyecto que nunca logró consolidarse. Millonarios se vio afectado por problemas defensivos, escasa generación de juego y falta de contundencia frente al arco, lo que llevó al club al fondo de la tabla en un inicio de temporada marcado por la urgencia.

Con la confianza de los aficionados quebrada, la directiva del club decidió actuar rápidamente. Con el desafío de levantar el ánimo del equipo y revertir la crisis, ahora es crucial que la dirigencia defina quién tomará las riendas en un calendario que no permite tropiezos. El reto es claro: reconstruir lo anímico, corregir errores e intentar salir del último lugar en un semestre que apenas comienza.