Marcelo Elizondo: ‘La reputación y las garantías institucionales son clave para invertir’

La reciente llegada de comitivas estadounidenses a Argentina ha desatado un mar de preguntas en el ámbito político. Sin embargo, especialistas como Marcelo Elizondo aseguran que este tipo de visitas son parte de una dinámica habitual entre naciones con estrechos vínculos.

Recientemente, dos comitivas de Estados Unidos han visitado Argentina, una en Ushuaia y otra en Neuquén. Marcelo Elizondo, experto en relaciones económicas internacionales, aclara que estas delegaciones no provienen de fondos de inversión, sino que están compuestas por legisladores con el objetivo de realizar un análisis político e institucional previo a futuras inversiones.

Visitas Legislativas: Más que una Simple Reunión

Elizondo señala que las comitivas tienen un propósito claro: evaluar el entorno político y gubernamental argentino. “Las inversiones requieren un marco de confianza que abarca aspectos jurídicos, políticos e institucionales”, explica el especialista en Canal E.

Profundizando la Relación Bilateral

La visita de los legisladores responde a un interés creciente de Estados Unidos por profundizar su entendimiento sobre el contexto económico de Argentina. “Hay un enfoque en entender mejor la situación económica argentina en función de la cercanía geopolítica entre ambos países”, afirma Elizondo.

Este acercamiento se observa a través de diversas negociaciones, como un swap financiero de 20.000 millones de dólares y un posible acuerdo comercial en horizonte. “Puestas en marcha, hay múltiples acuerdos en proceso entre Argentina y Estados Unidos”, subraya Elizondo.

Una Visión Integral sobre la Inversión

El interés estadounidense no se limita solo a inversiones económicas. “Buscan información en diferentes sectores, no solo en índole financiera, sino también en educación, trabajo e infraestructura”, agrega Elizondo, alineándose con la postura de la Cancillería argentina.

Tensiones Internacionales y la Mira en Irán

En el marco de tensiones globales, Elizondo también aborda la preocupación por Irán, especialmente tras las recientes amenazas de Donald Trump hacia el país islámico. “La situación es alarmante”, menciona, describiendo un entorno marcado por conflictos internos y externos en Irán, donde las protestas han cobrado miles de vidas.

Elizondo advierte que estas amenazas no son meras palabras, sino que están precedidas por acciones concretas, incluyendo movimientos navales. “Vivimos en un mundo cada vez más volátil”, concluye.